Hadise Erhan Çelik aşkı doğru mu? Erhan Çelik kim, kaç yaşında? Ünlü popçu Hadise’nin adı Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer’de sonra ünlü sunucu Erhan Çelik’le aşk yaşadığı magazin gündemini sarstı. İddiaları sert bir dille yalanlayan 33 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, "Son iki gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili olarak belirtmek isterim ki; her iki haber de sadece kamuoyunu lüzumsuz yere meşgul etmeyi amaçlayan gerçek dışı iddialardır.” Dedi. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Hadise, “Her iki haber de sadece kamuoyunu lüzumsuz yere meşgul etmeyi amaçlayan gerçek dışı iddialardır” açıklamasında bulundu. İşte haberimizin detayları...

HADİSE, ERHAN ÇELİK’LE AŞK MI YAŞIYOR?

Hadise'nin, gönlünü şarkıcı Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e kaptırdığı söylenmişti. Öyle ki çiftin gözlerden uzak bir şekilde İstinye'de bulunan bir sitede görüştüğü iddia edilmişti.

HADİSE İDDİALARA SERT ÇIKTI

Güzel şarkıcı hakkında çıkan aşk iddialarını sert bir şekilde yalanladı. Hadise, " Son iki gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili olarak belirtmek isterim ki;

Her iki haber de sadece kamuoyunu lüzumsuz yere meşgul etmeyi amaçlayan gerçek dışı iddialardır. Arka arkaya çıkan bu haberlerin öznesi haline getirilmiş olmam bana ve tüm sevenlerime yapılmış bir saygısızlık ve hakarettir. Bir kadın olarak yaşadığım her ilişkinin arkasında durma gücüne sahibim ve bu bana her zaman gurur verdi. Şunu bilmenizi samimiyetle isterim ki; hayatıma girecek kişi tüm sevenlerimin de karşısına gururla çıkaracağım kişi olacaktır" diyerek iddialara son noktayı koydu.

ERHAN ÇELİK KİMDİR?

2 Eylül 1977 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde doğdu. Eğitimini Polatlı’da tamamladıktan sonra üniversitede de İşletme bölümünü okudu. 1990’lı yılların kurulan Polatlı televizyonunda haber sunmaya başladı ve 1996 yılında TGRT Ankara Haber Bürosu’nda polis-adliye gece muhabiri olarak göreve aldı.

Ardından SHOW TV’de Reha Muhtar’ın ekibinde Ankara Haber Bürosu’nda çalışma yürüttü. 2002 yılında Kanal 7’de “Bu Kadar Olur” adlı bir reality show yaptı ve sonrasında Ahmet Hakan’ın yerine ana haber sunmaya başladı.

12 Nisan 2013 tarihinde Habertürk TV’de çalışmaya başladı. 1 Ocak 2014 tarihinde Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. Bu göreviyle birlikte Show Haber’in Genel Sorumluluğunu yaptı ve 8 Temmuz 2014 tarihinde Show Haber’in Genel Sorumluluk görevi son buldu.

2014 yılı Temmuz ayında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği’ne başladı. Çelik, 5 Ocak 2015 tarihinde görevinden istifa etti. 27 Temmuz 2016 tarihinden itibaren TRT 1’de ana