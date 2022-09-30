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Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı.

DHA30 Eylül 2022 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı
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Mayıs ayında evlenen ünlü çift, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdi. Hadise Açıkgöz, geçtiğim günlerde Beykoz Adalet Sarayı'na gelerek boşanmak için dilekçe verdi. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.

Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler'i tek celsede boşadı.

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