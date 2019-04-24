Hadise’nin yaşı kaç? Hadise kimden şikayetçi oldu, mesaj atan tacizci kim?

Hadise’nin yaşı kaç? Hadise neden, kimden şikayetçi oldu? Arama motorlarında bu sorulara yanıt aranıyor. Hadise’nin savcılığa suç duyurusunda bulunması magazin gündemine bomba gidi düştü. Ünlü şarkıcı Hadise, şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurda duyurdu. Hadise, "Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor." Tacizcinin, ünlü şarkıcıya 'Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?' ve 'Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun' gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

"MEKTUPTA ŞİİRLER VE CİNSEL İÇERİKLİ YAZILAR BULUNDU"

Sabah'ta yer alan habere göre Hadise; 7-14 Şubat tarihleri arasında şahsi e-posta adresine tanımadığı bir kişiden gelen cinsel içerikli iletiler nedeniyle hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu. E-postalara cevap vermeyince, evine tacizci şahıs tarafından mektup yollandığını belirten Hadise; mektupta şiirler ve cinsel içerikli yazılar bulunduğunu söyledi.

HADİSE'Yİ TACİZ EDEN İSİM KİM?

Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor.

Tacizcinin, ünlü şarkıcıya "Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?" ve "Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun" gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar attığı belirtildi.

HADİSE'NİN YAŞI KAÇ? HADİSE KİM, NERELİ?

Ünlü popçu Hadise, 22 ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi.