Hadise'nin yılbaşı konserinden alacağı ücret dudak uçuklattı!

13 Aralık 2021 Pazartesi 11:03 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:03

Hadise ile 33 yaşındaki iş insanı Mehmet Dinçerler, yeni yıla Kıbrıs'ta girecek. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; ünlü çift, 2022 yılını Kıbrıs'ta karşılayacak.

YILBAŞI KONSERİNDEN REKOR ÜCRET!

Hadise'nin Kıbrıs'ta vereceği konserden kazanacağı ücret ise duyanları şaşkına çevirdi. Şarkıcı, Yılbaşı gecesi için 1 milyon lira alacak.

Hadise, Kıbrıs'a 3 gün önceden gidip kısa bir tatil yapmayı da planlıyor.

Geçtiğimiz hafta Altın Kelebek Ödül törenine katılan ünlü şarkıcı hem kıyafetiyle, hem de aldığı ödülle adından yine söz ettirdi.

Hadise, 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü şarkıcı Burak Kut'un elinden aldı.

Hadise, ödül gecesinden hemen önce kendi kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kıyafetini hayranlarının beğenisine sunan ünlü şarkıcı, sosyal medyanın da beğenisini topladı.

HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında, Belçikada dünyaya geldi. Çocukluğunda şarkı söylemeyi ve ata binmeyi seviyordu. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi aldıktan sonra, en büyük tutkusu olan müziğe yönelmeye karar verdi. Ailesi de bu durumu memnuniyetle karşılamış ve genç Hadise'ye destek olmuştu.

Hadise, 2003 yılında Belçika'nın "Popstar"ı olan Idool adlı yarışmaya katıldı. Finale kalan 10 isim arasında yer alamasa da birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başardı. 2Brains şirketi kısa süre sonra genç kıza sözleşme teklifinde bulundu. Hadise, yapımcıları Yves Gaillard ve Serge Ramaekers ile birlikte kayıt sürecine başlamak için stüdyoya girdi.

Yapmak istediği müziği "şehirli pop" (urban pop) şeklinde nitelendiriyor. Christina Aguilera ve Beyonce Knowles gibi isimleri beğeniyor, ancak aynı zamanda Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton gibi daha tecrübeli isimlerden de etkilendiğini ifade ediyor. En büyük hayali, Tina Turner ile tanışmak ve aynı sahneyi paylaşabilmek. Türkiye'den ise Tarkan'ı çok beğeniyor, "Onunla düet yapmak Rüya gibi olurdu" diyor.

Hasselt'te pazarlama bölümünde öğrenimini sürdüren ve beş dil (Flamanca, Fransızca, Almanca, Türkçe ve İngilizce) bilen Hadise, boş zamanının büyük bölümünü müziğe ayırıyor.