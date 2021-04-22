22 Nisan 2021 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:59

Şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, tarafından hastaneye kaldırıldı. 5 gün boyunca yoğun bakımda tutulacak olan Hakan Altun'un sağlık durumu, sevenleri tarafından merak ediliyor. Sanatçı, 2007'de beyin tümörü nedeniyle ameliyatı geçirmişti. Peki Hakan Altun'un hastalığı nedir? İşte, Hakan Altun'un sağlık durumu ve hastalığı hakkında ayrıntılı bilgiler.

HAKAN ALTUN'UN HASTALIĞI NE?

Hakan Altun, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından gündeme geldi. 2007'de beyin ameliyatı olan ünlü şarkıcı Hakan Altun'un program çekimi öncesinde sırtındaki ağrıyla başlayan rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sanatçı, 2007'de beyin tümörü nedeniyle ameliyatı geçirmişti.

2007 YILINDA BEYİN TÜMÖRÜ NEDENİYLE AMELİYAT OLMUŞTU

Hakan Altun, 2007 yılında 2.5 saat süren operasyonla beyin tümörü için ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.

Ameliyatını yapan doktor "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

HAKAN ALTUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında doktorundan ya da hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.