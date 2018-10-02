Hakan Çalhanoğlu kimdir eşi Sinem Gündoğdu kim kaç yaşında Hakan eşi Sinem ile boşanıyor mu

Hakan Çalhanoğlu kimdir eşi Sinem Gündoğdu kim kaç yaşında Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Gündoğdu boşanıyor mu soruları magazin gündemine bomba gibi üştü. Hakan Çalhanoğlu ile boşanma arefesinde olduğu eşi Sinem Gündoğdu'nun kızları olacak. Almanya doğumlu olan Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde dünyaya geldi. Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı. Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile 2017 Nisan ayında hayatını birleştirdi. Hakan Çalhanoğlu’nun daha önce İtalya-Milano’dakii Just Cavalli Club’da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çektirdiği fotoğraf uzun süre konuşulmuştu. İşte Hakan Çalhanoğlu kimdir eşi Sinem Gündoğdu ile ilgili merak edilenler..



Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan ve anne olmak için gün sayan Sinem Gündoğdu, bebeğinin cinsiyetini öğrendi.

Hakan Çalhanoğlu ile boşanma arefesinde olduğu eşi Sinem Gündoğdu'nun kızları olacak - Magazin haberleri



İtalya’nın Milan takımından oynayan Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıl muhteşem bir düğünle çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti.



Çalhanoğlu’nun evliliğine nazar değdi. Çift boşanma kararı aldı. Ayrılık haberlerinin ardından Sinem Gündoğdu’nun hamile olduğu ortaya çıktı.



Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan ve anne olmak için gün sayan Sinem Gündoğdu, bebeğinin cinsiyetini öğrendi.



Boşanma arefesindeki çiftin kızları olacak.



Hakan Çalhanoğlu ile boşanma arefesinde olduğu eşi Sinem Gündoğdu'nun kızları olacak .



Mutlu haberi Sinem Gündoğdu sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu kimdir?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim, Almanya’da doğmuştur. Aslen Bayburtludur. Babası Hüseyin Çalhanoğlu, annesi Naime Çalhanoğlu’dur. Muhammed Çalhanoğlu adında bir kardeşi vardır. Çok küçük yaşlarda Waldhof Mannheim altyapısında futbola başladı. 2009 yılında Karlsruher takımına geçmiştir.

Hakan Çalhanoğlu kimdir?



Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında 17 yaşında iken Karlsruher A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk defa 2011 yılının Kasım ayında bir hazırlık maçında A takımıyla birlikte sahaya çıktı. 5 Şubat 2012 tarihinde ilk remi maçında oynadı.



14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg takımına transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak görev yapmaya devam etti. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi.



2013-2014 sezonunda Hamburg takıma katıldı. 31 Ağustos 2013 tarihinde Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha attı.



4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ile tranfer olarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu, Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterilmiştir.



Hakan Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golünü attı.



Hakan Çalhanoğlu, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.



Altyapı Kariyeri :





2001-2009 – Waldhof Mannheim

2009-2011 – Karlsruher



Profesyonel Futbol Kariyeri :





2011-2012 – Karlsruher

2012-2013 – Hamburg

2012-2013 – Karlsruher (Kiralık)

2013-2014 – Hamburg

2014- —— – Bayer Leverkusen



Millî Takım Kariyeri :





2010 – Türkiye U-16

2010-2011 – Türkiye U-17

2011-2013 – Türkiye U-19

2012-2013 – Türkiye U-20

2012- —— – Türkiye U-21

2013- —— – Türkiye





2011-12 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkan futbolcu, Kasım ayında FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez birinci takımda forma giymiş oldu. 5 Şubat 2012'de ise Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. 2. Bundesliga'da FC Erzgebirge Aue ile oynanan maçta teknik adam Jörn Andersen tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve maçı iki asistle tamamladı.



2012-13 sezonuna 1.FC Heidenheim'a kariyerinin ilk iki resmi golünü atarak başladı. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Liga futbolcusu seçildi.



HAMBURG SV



14 Ağustos 2012'de Hamburg ile sözleşme imzalayan futbolcu, 2013-14 sezonunda takıma katıldı. 9 numarayı alan futbolcu, 4 Ağustos 2013'te SV Schott Jena ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez Hamburg forması giydi. Hakan Çalhanoğlu’nun daha önce İtalya-Milano’dakii Just Cavalli Club’da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çektirdiği fotoğraf uzun süre konuşulmuştu.



BAYER 04 LEVERKUSEN



Hakan Çalhanoğlu' nun Şampiyonlar Ligi maçında süre aldığı bir zaman 4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayer Leverkusen'in sitesinden yapılan açıklamada yıllık 3 milyon Euro kazanacağı ve bonservis bedeli 14.6 milyon euro olduğu açıklandı.



MİLLÎ TAKIM KARİYERİ



Çalhanoğlu, Türkiye millî futbol takımını seçmiştir. Haziran 2010'daki Viktor Bannikov turnuvası ile Türkiye U-16 takımında forma giymeye başlamıştır. U-17 takımı ve U-19 takımı ile Avrupa Şampiyonası elemelerine katıldı.



Aralık 2012'de U-20 forması giymeye başladı. Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.

Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol Türkiye formasıyla A takımlar seviyesinde attığı ilk gol oldu.