Hakan Peker eşi Arzu Öztoprak’tan neden boşandı Hakan Peker kimdir kaç yaşında son dakika

Hakan Peker kimdir son dakika Hakan Peker eşi Arzu Öztoprak neden boşandı? Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Hakan Peker kim kaç yaşında nerelidir? Hakan Peker biyografisi haberimizde yer almaktadır. Arzu Öztoprak kimdir? Arzu Öztoprak ile 2012 yılında hayatını birleştiren Hakan Peker evliliğini medyadan uzak bir şekilde sürdürüyordu. Çiftin sessiz sedasız mahkemeye başvurarak evliliklerini 15 gün önce bitirdiği öğrenildi. Çiftin boşanma haberi bugün TV8 ekranlarında yayınlanan ‘’Gel Konuşalım’’ programında Hakan Ural tarafından açıklandı. Hakan Peker 5 Şubat 1961 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Sabahat Peker ve babasının adı Hüseyin Peker'dir. Zafer Peker adında bir abisi, Funda ve Ebru adında iki kız kardeşi vardır. Hakan Peker 1.74 boylarında 67 kilo ve hala genç görünümünü korumaktadır. Kahverengi gözleri ve kumral teniyle yıllara meydan okumaktadır. İşte merak edilen Hakan Peker biyografisi ve detayları star.com.tr’de…

Hakan Peker ve Arzu Öztoprak boşandı

57 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2012 senesinde dünyaevine girdiği Arzu Öztoprak'la sessiz sedasız bir şekilde boşandı.

Şarkıcı Hakan Peker, 2012 yılında Arzu Öztoprak’la hayatını birleştirmişti. Peker’in 22 Ekim’de anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı. Söylemez Olmaz isimli magazin programına mesaj atan Hakan Peker, “13 yıllık birliktelik, 6 yıllık evlilik bitti. 22 Ekim’de Silivri’de boşandık’ ifadelerini kullandı.

HAKAN PEKER KİMDİR?

Doğum Tarihi: 5 Şubat 1961

Nereli: İstanbul

Burcu: Kova

Kilosu: 67

Boyu: 1.74

Hakan Peker 5 Şubat 1961 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Sabahat Peker ve babasının adı Hüseyin Peker'dir. Zafer Peker adında bir abisi, Funda ve Ebru adında iki kız kardeşi vardır. Hakan Peker 1.74 boylarında 67 kilo ve hala genç görünümünü korumaktadır. Kahverengi gözleri ve kumral teniyle yıllara meydan okumaktadır. Çocukluk yıllarından bu yana dans tutkunudur ve gençlik yıllarında discolara çok gitmiştir. Daha sonra Seyyal Taner ve Deniz Erkanat'ın dansçısı olarak çalışmalara başlamıştır. 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birincilik tahtına oturdu.

Hakan Peker 1989 yılında ilk albümü piyasaya sürülmüştür. Albümün ismi albümde yer alan Bir Efsane adlı şarkıdır ve bu şarkı çıkış şarkısı olmuştur. 1990 yılında Camdan Cama adlı albümü çıkarmıştır. Bu albüm ile istediği başarıyı elde etmiştir. Bu başarıların ardından Peker Müzik adlı plak şirketini kurmuştur. Daha birçok albüm çıkararak müzik hayatını sürdürmektedir. Peker'in ilk yaptığı evlilikten Burak Peker isimli bir oğlu olmuştur. Oğlu evlenmiş 16 Kasım 2015' de kendi ismini taşıyan bir erkek torunu olmuştur. 1986 yılında ikinci evliliğini yapmış ve 1990' da ayrılmıştır. Üçüncü evliliğini ise menajeri Arzu Öztoprak'la yapmıştır. Ayrıca Hakan Peker bir dönem POPSAV başkanlığını yapmıştır.