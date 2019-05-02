Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında ve nereli? Sorularına ünlü ses sanatçısının Kanal D’de ekranlara gelen Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olarak katılmasıyla yanıt aranmaya başlandı. 90 yılların ortasında ünlü olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hakan Taşıyan Asıl çıkışını 2000 yılında çıkardığı "Güz Gülleri" albümü ile yakaladı. Kariyerine 2002 yılında "Mor Hicranlar" albümüyle kariyerine devam etti., 2012 yılından sonra uzun bir süre albüm çalışması yapmadı. Bestekâr, söz yazarı ve oyuncu Hakan Taşıyan, 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiş ve çalmaya başladı. İşte Hakan Taşıyan’la ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizin detaylarında…

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR? HAKAN TAŞIYAN KAÇ YAŞINDADIR?

Türk arabesk ve fantazi müziğin tanınan isimlerinden, bestekâr, söz yazarı ve oyuncu Hakan Taşıyan, 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiş ve çalmaya başladı.

Müziğe çocuk yaşlardan itibaren ilgili duyan Hakan Taşıyan ilk kasedini “Hesabım Bitmedi” albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. 1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.

Asıl çıkışını 2000 yılında çıkardığı "Güz Gülleri" albümü ile yakalayan Taşıyan, 2002 yılında "Mor Hicranlar" albümüyle kariyerine devam etti. 2002 yılından sorna müzikal çalışmalara devam etti. Kendi adını taşıyan "Hakan Taşıyan", "Türkülerle", "Mutluluk Yağmuru", "Ya Sen Ha Hiç" ve "Gitme Gülüm" albümlerini piyasaya sürdü. 2012 yılından sonra uzun bir süre ortalarda görülmeyen Taşıyan, bir süre albüm ya da herhanbi bir müzikal çalışma yapmadı.

Müzik kariyeri dışında 1998'de "Hesabım Bitmedi" adlı dizide başrol oynadı. 2001 tarihinde ise "Güz Gülleri" dizisinde oynamıştır.

Hakan Taşıyan, 2018 yılında "Sessiz Sedasız Dönüş" adlı yeni albümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Toplam 9 şarkıdan oluşan albümde Mehmet Ali Öç, Taner Solak, Ali Tekintüre, Mustafa Yaşamış, Vural Şahin, Tarık Ağansoy, Fethi Demir, Yusuf Bulut ve Ahmet Demir gibi müzik adamlarının eserleri yer aldı. Albümün aranjeleri ise Tarık Ağansoy, Göksun Çavdar, Ceyhun Çelik ve Fethi Karaduman gibi müzisyenlerin imzası