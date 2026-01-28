İSTANBUL 13°C / 11°C
Magazin

Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi!

Şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu merak konusuydu. Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvuran Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, önlem amaçlı olarak yoğun bakımda izlem altına alındığını belirtti.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi!
Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan sanatçı Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Balcı, Hakan Taşıyan'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Gerekli klinik ve laboratuvar değerlendirilmesi sonrasında kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edilmiştir ve önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakımda izlem altına alınmıştır." dedi.

Taşıyan'ın karaciğer ve böbrek nakil öyküsü bulunması nedeniyle mevcut klinik durumunun multidisipliner bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ifade eden Balcı, "Şu anda böbrek fonksiyon testlerinde yükselme olduğundan dolayı bu süreç titizlikle multidisipliner olarak tedavi edilmektedir, gereken tıbbi takip süreci yapılmaktadır. Hastanın genel durumu gayet iyidir, hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde şu an tedavisi sürmektedir." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Balcı, Taşıyan'ın ne zaman taburcu edileceğine ilişkin soru üzerine, "Multidisipliner yaklaştığımız için diğer branşlarla her gün danışarak biz bu kararı alıyoruz. Ama genel durumu gayet iyi, onu söyleyebiliriz. Tabii diğer branşlarla ortak vereceğimiz bir karar ama yakın bir süreç içerisinde taburcu olacağını söyleyebiliriz. Hastamız, böbrek ve karaciğer nakilli olduğu için herhangi bir ziyarette bulunulmasını uygun görmüyoruz. Bu konuda herkesin titizlikle davranmasını özellikle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

