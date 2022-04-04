Hakim dizisi ekran yolculuğuna başladı. Atv'nin yeni dizisi Hakim'de Ozan karakterini canlandıran genç oyuncu Fatih Berk Şahin'in yaşı ve daha önce rol aldığı yapımlar, izleyici tarafından merak edildi. Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında? Dizide Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan'ı canlandıran Fatih Berk Şahin hakkında merak edilenleri haberimizde derledik...

HAKİM OZAN DERMAN KİMDİR?

Ömer Arif Derman'ın oğlu... Ozan; akıllı, yetenekli ve sağduyulu bir gençtir. Özellikle annesini kaybettikten sonra içine kapanmış ve kendini fotoğraf çekmeye adamıştır. Tıpkı annesi gibi... Hayatında, babası dışında bir de sevgilisi Ceren vardır. Yaşamaya devam etmeye çalışır. Annesinin ölüm yıl dönümde yaptığı kaza miladı olacaktır. Susturamadığı vicdanını bastırmak için çabalayacak, öldürdüğü gencin ablasıyla umutsuz bir aşka düşecektir. En büyük dayanağı olan babasının bambaşka bir adama dönüştüğünü gören Ozan, bu yükle sınanacak ve dönüşmeye başlayacaktır...

FATİH BERK ŞAHİN KMDİR?

Fatih Berk Şahin 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Fatih Berk Şahin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu.

Oyunculuk kariyerine 2020 yılında Ozan Açıktan yönetmenliğinde 'Geçen Yaz' adlı sinema filmiyle başladı.

Fatih Berk Şahin, şu sıralar Show TV'nin 'Yalancı' dizisinde rol aldı. Icon Talent Ajansa kayıtlı olan Fatih Berk Şahin, oyunculuğa başladığı 2021 yılında Seyyar ve Yalancı dizileri ile Geçen Yaz isimli Netflix filminde rol aldı.