Haldun Dormen entübe edildi

Tiyatro oyuncusu Haldun Dormen, yoğun bakıma kaldırıldığı haberleriyle gündemde. 97 yaşındaki Dormen'in sağlık durumuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına, sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle."

OĞLU ENTÜBE EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının entübe edildiğini açıkladı:

"Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin."