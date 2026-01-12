İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1343
  • EURO
    50,4503
  • ALTIN
    6358.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Magazin

Haldun Dormen entübe edildi

Tiyatro oyuncusu Haldun Dormen, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Dormen'in oğlundan, babasıyla ilgili açıklama geldi. Dua isteyen Ömer Dormen, oyuncunun entübe edildiğini söyledi.

HABER MERKEZİ12 Ocak 2026 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Haldun Dormen entübe edildi
ABONE OL

Tiyatro oyuncusu Haldun Dormen, yoğun bakıma kaldırıldığı haberleriyle gündemde. 97 yaşındaki Dormen'in sağlık durumuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına, sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle."

OĞLU ENTÜBE EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının entübe edildiğini açıkladı:

"Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin."

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.