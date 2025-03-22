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Halil'in adalet arayışı başlıyor: Sürgünler izleyiciyle buluştu

TRT'nin dijital platformu tabii, 2. Dünya Savaşı yıllarında geçen ve büyük bir aşiretin varisi olan Halil'in bir komplo sonucu Sinop Cezaevi'ne sürgün edilmesini, gerçeği ortaya çıkarmak ve intikam almak için buradan kaçma mücadelesini konu alan yeni orijinal dizisi “Sürgünler”i izleyicilerin beğenisine sundu.

Haber Merkezi22 Mart 2025 Cumartesi 11:25 - Güncelleme:
Halil'in adalet arayışı başlıyor: Sürgünler izleyiciyle buluştu
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Türkiye'nin dijital platformu tabii, yeni orijinal dizisi "Sürgünler"i izleyicilerle buluşturdu. 2. Dünya Savaşı yıllarında geçen dizi, büyük bir iftira neticesinde hapse atılan Halil'in adalet ve intikam mücadelesini anlatıyor. Başrollerinde Oktay Çubuk ve Ezgi Şenler'in yer aldığı "Sürgünler" bugünden itibaren tabii'de izlenebilecek.

Dizide Oktay Çubuk ve Ezgi Şenler yolları cezaevinde kesişen Halil ve Meryem karakterlerine hayat verirken, cezaevinin acımasız müdürü Vural karakterini ise başarılı oyuncu Serdar Orçin canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Barış Erçetin'in oturduğu dizinin özgün hikâyesini Selen Mert Taşkın kaleme alırken dizinin senaryosu ise Volkan Sümbül'e ait. Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca; Deniz Hamzaoğlu, Ferit Kaya, Sinan Demirer, Kemal Burak Alper, Kadim Yaşar, Burak Şafak ve Mehmet Usta gibi isimler yer alıyor.

SÜRGÜNLER KONUSU

Fransa'da eğitim gören Halil, 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle memleketine dönmek zorunda kalır. Büyük bir aşiretin varisi olarak bambaşka bir hayatın hayalini kurarken bir komploya kurban gider ve Sinop Cezaevi'ne sürgün edilir. Artık Halil'i, taş duvarların ardında hayatta kalma savaşı beklemektedir. Bu zorlu yolculukta Halil'in en büyük destekçisi cezaevinin idealist doktoru Meryem olur. Cezaevinin acımasız müdürü Vural ise önündeki en büyük engellerden biridir. Gerçekler gün yüzüne çıkana kadar, Halil için her şey bir ölüm kalım meselesidir.

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