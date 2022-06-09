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Halit Özgür Sarı estetik mi yaptırdı? Değişimi görenleri şaşırttı! İşte Halit Özgür Sarı'nın estetiksiz hali

Kardeşlerim dizisinde Kadir karakteriyle hafızalara kazınan Halit Özgür Sarı, FOX TV'nin yeni dizisi 'Gizli Saklı'daki değişimiyle görenleri şaşırttı. Adeta bambaşka biri olan Halit Özgür Sarı'nın estetik yaptırıp yaptırmadığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki Halit Özgür Sarı estetik mi yaptırdı? Değişimi görenleri şaşırttı! İşte Halit Özgür Sarı'nın estetiksiz hali

9 Haziran 2022 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
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Halit Özgür Sarı estetik mi yaptırdı? sorusu, Gizli Saklı dizisinde oyuncunun değişimini fark eden izleyici tarafından gündeme geldi. Kardeşlerim dizisindeki halinden eser kalmayan oyuncunun burnuna estetik yaptırdığı anlaşıldı.

HALİT ÖZGÜR SARI ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Gizli Saklı dizisinde başrol oyuncusu olan Halit Özgür Sarı, burnundan bir operasyon geçirdi. Burun estetiği yaptıran oyuncu yeni haliyle görenleri şaşırttı. İşte Halit Özgür Sarı'nın estetiksiz hali...

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirtikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Halit Sarı, oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı.

Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı, şimdilerde FOX TV'de yayınlanan 'Gizli Saklı' dizisinde Pamir karakterine hayat veriyor.

2018-2019 Diriliş Ertuğrul - Süleyman Alp

2019-2020 Şampiyon - Kerem Yılmaz TRT 1

2020 Hakan: Muhafız - Arif Netflix

2021 Geçen Yaz - Burak

2020-2021 Kırmızı Oda - Murat Sarsılmaz TV8

2021-2022 Kardeşlerim - Kadir Eren atv

2022-halen Gizli Saklı - Pamir Ulaş/ Levent Güneş FOX

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