Yelda Demirören kimdir, kaç yaşındadır? Haluk Kalyoncu kimdir, kaç yaşındadır?

Çırağan Sarayı’ndaki görkemli bir düğünle dünya evine giren Yıldırım Demirören ve Revna Demirören çiftinin kızları Yelda Demirören ile merhum işadamı Hasan Kalyoncu ile Nevin Kalyoncu’nun oğlu Haluk Kalyoncu ilgili arama motorlarında araştırmalar yapılmaya başlandı. Yelda Demirören ve Haluk Kalyoncu'nun nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Inside flowers & events’den Selin Saral’ın organize ettiği düğünde gelin Yelda Demirören’in giydiği Yıldırım Mayruk imzalı gelinlik göz kamaştırdı. Peki, Haluk Kalyoncu kimdir, kaç yaşındadır? Yelda Demirören kimdir, kaç yaşındadır?

YELDA DEMİRÖREN VE HALUK KALYONCU EVLENDİ

Geçtiğimi Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yüzüklerini takmasıyla nişanlanan Yelda Demirören ile Haluk Kalyoncu dün akşam düzenlenen düğünle evlendi. Çırağan Sarayı’ndaki gecede çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı.

Geceye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Strateji ve Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanı​ Naci Ağbal, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve UEFA Başkanı Aleksander Čeferin başta olmak üzere siyaset, iş, spor, medya ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden yaklaşık 2 bine yakın davetli katıldı.

NİKAHI UYSAL KIYDI

Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Inside flowers & events’den Selin Saral’ın organize ettiği düğünde gelin Yelda Demirören’in giydiği Yıldırım Mayruk imzalı gelinlik göz kamaştırdı. Damat Haluk Kalyoncu ise Muzaffer Çaha’nın özel olarak tasarladığı damatlığı giydi.

AİLELERDEN MUTLULUK POZU

Yelda Demirören ile Haluk Kalyoncu çiftinin bu mutlu günlerinde Demirören ile Kalyoncu aileleri her an genç çiftin yanındaydı. İki ailenin fertleri düğün töreni öncesinde genç çiftle beraber objektiflere poz vererek bu mutlu günü ölümsüzleştirdi.

HALUK KALYONCU KİMDİR?

Haluk Kalyoncu'nun babası Hasan Kalyoncu, annesi ise Nevin Kalyoncu. Kalyoncu ailesi Turkuvaz Medya Grubu'nun en büyük ortaklarından. Haluk Kalyoncu ise siyaset bilimi eğitimi almış ailenin genç üyelerinden. Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuyan Haluk Kalyoncu, master derecesini politika alanında Kingston Üniversitesi'nde tamamladı. Aslen Trabzon Çaykaralı olan Kalyoncu ailesinin reisi olan baba Hasan Kalyoncu, Milli Selamet Partisi döneminden bu yana siyaset ve iş dünyasında öne çıkan bir isim.

YELDA DEMİRÖREN KİMDİR?

Yelda Demirören, 3 kardeşli bir ailenin kızı. Yelda Demirören'in Emre Cemal Demirören adında erkek ikizi var. Küçük kardeşlerinin ismi ise Erdoğan Demirören

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören’in kızları olan Yelda Demirören haziran ayında Özyeğin Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştu.

Kasım ayında nişanlanan Yelda Demirören ve Haluk Kalyoncu'nun kına gecesi de geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Sosyetenin ünlü simalarının yer aldığı kına gecesi 'Sultan' konseptiyle yapılmıştı.