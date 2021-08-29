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Haluk Levent: 1.5 yıl sonra yurt dışına yerleşiyorum

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından sevenlerine üzücü bir haber verdi. Kurucusu olduğu AHBAP platformunda yaptığı yardım ve paylaşımlarla gündemden hiç düşmeyen Haluk Levent, AHBAP derneği başkanlığını bırakacağını ve yurt dışına taşınacağını açıkladı. Levent, 'Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum' dedi.

29 Ağustos 2021 Pazar 09:35 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:35
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Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, AHBAB'taki görevini ise başkasına devredeceğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istediğini söyledi.

Haluk Levent'in paylaşımı şöyle:

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. Ahbap'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)"

HALUK LEVENT: 1.5 YIL SONRA YURT DIŞINA YERLEŞİYORUM

Haluk Levent, 2017 yılında da, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)'ın başkanlığını bırakmayı düşündüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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