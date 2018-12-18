Haluk Levent kimdir kaç yaşında Haluk Levent nerelidir

Haluk Levent kimdir kaç yaşında Haluk Levent papağan açıklaması ne oldu? Haluk Levent hayat hikayesi merak ediliyor. Haluk Levent twitter’da yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Peki Haluk Levent kim kaç yaşında nereli? İşte merak edilenleri… Haluk Levent 26 Kasım 1968 Adana/Yüreğir doğumludur. 9 kardeşten 8. olanıdır. İlköğretimi Sabancı İlkokulu'nda okumuş, lise eğitimini ise Adana Atatürk Lisesi'nde görmüştür. Üniversite eğitiminii çeşitli okullarda farklı bölümlerde almıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nde olmak üzere eğitim görmüştür. Ailesinin maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı okullarını yarıda bırakmak zorunda kalıyordu. Edinilen son bilgiye göre ünlü Şarkıcı Haluk Levent, MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir'in işkence ederek sosyal medyada paylaştığı papağanı sahipleneceklerini açıkladı. İşte Haluk Levent son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Haluk Levent, Murat Özdemir'in işkence yaptığı papağana sahip çıktı

Şarkıcı Haluk Levent, MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir'in işkence ederek sosyal medyada paylaştığı papağanı sahipleneceklerini açıkladı

HALUK LEVENT KİMDİR?

26 Kasım 1968 Adana/Yüreğir doğumludur. 9 kardeşten 8. olanıdır. İlköğretimi Sabancı İlkokulu'nda okumuş, lise eğitimini ise Adana Atatürk Lisesi'nde görmüştür. Üniversite eğitiminii çeşitli okullarda farklı bölümlerde almıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nde olmak üzere eğitim görmüştür. Ailesinin maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı okullarını yarıda bırakmak zorunda kalıyordu.

KARİYERİ

1992 yılında barlarda çalışmış ve bu dönemlerde Yıldıray Gürgen ile tanışmıştır. Bu tanışma Levent’in albüm kalitesini artırmasında olumlu olmuştur. Albüm ve müzik çalışmaları 3 yıl gibi bir sürede mayvesini vermiş ve ‘Yollarda’ adlı albümünü çıkarmıştır. İlk albümden sonra ikinci albümü ‘Bir Gece Vakti’ 1 milyon satışa yaklaşmıştır. Ardından üçüncü albümü olan ‘Arkadaş’ piyasaya çıkmıştır. Sanatçı uzun süre peşini bırakmayan bir ticaret davasından dolayı 1997’de 9 ay cezaevinde kalmıştır.

Cezası bittikten sonra da 18 ay askerlik yapmak için çok az vakti vardı. Askere gitmeden önce ‘Yine Ayrılık’ adlı albümünü çıkardı. Sanatçı askerliğini bitirdikten sonra da birçok başarılı albüme imza atmıştır. En çok dinlenen parçası 2010 yılında çıkardığı ‘Hacivat Karagöz’ olmuştur. Fakat kaset satışlarında pek bir etki görülmemiştir. Haluk Levent’in Eda adında bir kızı vardır.

ALBÜMLERİ

Yollarda / Bu Ateş Sönmez (Prestij Müzik) (1993)

Bir Gece Vakti (Prestij Müzik) (1995)

Arkadaş (Prestij Müzik) (1996)

Mektup (Prestij Müzik) (1997)

Yine Ayrılık (Prestij Müzik) (1998)

Www.leyla.com (2000)

Kral Çıplak (2001)

Bir Erkeğin Günlüğü (Popüler Müzik) (2002)

Özel Canlı İstanbul Konseri (Popüler Müzik) (2003)

Türkiye Turnesi 2003 (Popüler Müzik) (2003)

Aç Pencereni (Belis-Seyhan Müzik) (2004)

Annemin Türküleri (DMC) (2005)

Akşam Üstü (Mod Müzik-Ozan Video) (2006)

Karagöz ve Hacivat (Mod Müzik) (2010)

Dostane (DNK Müzik) (2014)