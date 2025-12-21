İSTANBUL 13°C / 9°C
21 Aralık 2025 Pazar
Magazin

Hamza Yazıcı Cennetin Çocukları kadrosuna dahil oldu! İşte oynayacağı rol

TRT1'in Pazartesi günleri ekrana gelen dizisi Cennetin Çocukları'na, Çok Güzel Hareketler ekibi oyuncularından Hamza Yazıcı dahil oldu.

21 Aralık 2025 Pazar 12:47
Hamza Yazıcı Cennetin Çocukları kadrosuna dahil oldu! İşte oynayacağı rol
TRT 1'in yeni sezon projelerinden Cennetin Çocukları kadrosuna, Çok Güzel Hareketler programıyla tanınan oyuncu Hamza Yazıcı'yı dâhil etti. Projede Yazıcı'nın ekip arkadaşlarından Evliya Aykan da rol alıyor.

Oyuncu dizide; Oltacı Bayram'ın sevdiği Esmeray'ın ağabeyi Aytekin'i oynayacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

Sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kâmil olma hikayesinin anlatıldığı "Cennetin Çocukları"nın oyuncu kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Yurdaer Okur, Melisa Şenolsun, Gülper Özdemir, Zafer Algöz, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın, Bihter Dinçel, Eda Akalın, Ali Gözüşirin, Evliya Aykan, Eren Hacısalihoğlu ve Ecem Çalhan yer alıyor.

