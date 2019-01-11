Hande Erçel kimdir annesi Aylin öldü mü ne hastası Hande Erçel annesi kaç yaşında nereli

Hande Erçel kimdir annesi Aylin öldü mü? Hande Erçel'in annesi ne hastası? Hande Erçel annesi kaç yaşında nereli? Hande Erçel'in annesi ne kanseriydi? soruların yanıtları araştırılıyor. Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün kansere yenik düşerek yaşama veda etti. Sevilen oyuncu Hande Erçel'in annesinin vefat etmesinin ardından sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Binlerce kişi Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile ilgili özgeçmiş bilgilerini araştırıyor. Projelerinin yanı sıra birliktelikleri ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen Hande Erçel'in hayatı merak ediliyor. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanan Hande Erçel’in yıldızı Güneşin Kızları dizisindeki 'Selin' karakteriyle parlamıştı. Hande Erçel'in annesi ve hayatı kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Aylin Erçel, mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayata verda etti. Hande Erçel'in annesinin ölüm haberini duyan binlerce kişi ünlü oyuncunun acısına ortak oldu. Hande Erçel'in ölüm haberini alan yakın arkadaşı Özlem Ada Şahin, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.

AYLİN ERÇEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?



Aylin Erçel, ünlü oyuncu Hande Erçel'in annesidir. Anne Erçel uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Aylin Erçel Balıkesir Bandırmalı'dır. Hande Erçel annesi ile ilgili verdiği röportajda, "İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım. Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır. O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek." ifadelerini kullanmıştı. Aylin Erçel'in iki gün önce fenalaştığı ve bugün vefat ettiği bildirildi.

HANDE ERÇEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde tamamlayan Hande Erçel, 2015 yılında katılmış olduğu Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk oyunculuk deneyimini bir beyazperde projesi olan Çılgın Dershane filminde yaşayan güzel oyuncunun ilk dizisi ise Hayat Ağacı oldu. İdil Fırat ve Fikret Kuşkan ile başrollerin paylaşan Hande Erçel, Selen Karahanlı karakterine hayat verdi. Hande Erçel’in asıl çıkışı ise Güneşin Kızları dizisi oldu. Bu dizideki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile uyumu sık sık sosyal medyaya da konu oldu. 2016 yapımı “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde Burak Deniz’le, 2017 yapımı “Siyah İnci” dizisinde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşan Hande Erçel, son olarak başrollerinde Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın da yer aldığı Halka dizisinin kadrosuna dahil oldu.



Hande Erçel'in bir süredir kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 11 Ocak 2019 tarihinde hayatını kaybetti. Hande Erçel'in sık sık sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı Aylin Erçel, 48 yaşındaydı.