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Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den üzücü haber! İlk açıklama geldi

Oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Anne Gamze Erçel, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 13:24 - Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Basına yansıyan haberlerin ardından Gamze Erçel, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Anne Gamze Erçel'in sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz... İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin Magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şuana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer Magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı... Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler.

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