Hande Soral kimdir? Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral kaç yaşında nereli? Hande Soral eşi Ünlü oyuncu İsmail Demirci kimdir? soruların yanıtları araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterine can veren Hande Soral hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. Diriliş Ertuğrul dizisine İlbilge Hatun karakteri ile katılan Hande Soral, Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı karakteri canlandıracak. Eşini kaybetmesinin ardından çocuklarına hem analık hem de babalık yapmak zorunda kalan oba beyi, Hayme ananın telkinlerinin ardından bu düşünceye onay vermiştir. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterine can verecek olan Hande Soral, dizinin ilk dakikalarından itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ertuğrul Gazi'nin dikkatini çeken İlbilge Hatun, izleyicilerin de araştırdığı isim oldu. İlbilge Hatun karakterini canlandıran Hande Soral'ın hayat hikayesi star.com.tr'de.

İLBİLGE HATUN'U CANLANDIRAN HANDE SORAL KİMDİR?



2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.



2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.



Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.





Hande Soral'ın kendi ağzından hayatı;



Madem oyuncu olacağım, o zaman psikoloji seçeyim bari işime yarasın diye düşündüm. 9 tercihim vardı, hepsi psikolojiydi diye başlıyor kariyer yolculuğunu anlatmaya Hande Soral.



Bu 9 tercih arasından ODTÜ’ye girecekken, babasının “Kızım sen oyuncu olmayacak mısın? Ne yapacaksın Ankara’da?” diyerek haklı yönlendirmesiyle son anda tercihini değiştiriyor ve Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümüne giriyor: “Babam bu aklı vermemiş olsaydı oyuncu falan olamazdım ben.”



Ünlü olmayı daha o yıllarda kafasına koyuyor ve hayali, seyirci olarak gittiği “Komedi Dükkanı”nda sahneye çıkmasıyla değişiyor: “Arkadaşımla Starbucks’da kahve içiyoruz, bana peçete imzalattı ‘ünlü olacağım’ diye. Hâlâ duruyor. Bu kadar inançla gittim programa, neye güvendim bilmiyorum. Birini istediler, elimi kaldırdım ve sahneye çıktım.”



Artık ünlü biri olduğunu ise “Küçük Kadınlar” dizisi yayınlanmaya başladığında anlıyor: “19 yaşındayım. Ajansla tanışmaya gidiyorum diye topuklu çizmelerimi giydim, kırmızı rujumu sürdüm, saçımı toplattım. Meğer beni ‘Küçük Kadınlar’ dizisinin casting’i için çağırmışlar. O halimle tam bir küçük kadındım. Ama beni düşündükleri rol sokakta top oynayan kızmış. İki gün sonra yırtık jean’le, makyajsız gittim. Bu sefer oldu. Dizi 1.5 ay sonra yayınlandı. Sokağa çıktım, herkes fotoğrafımı çekiyor. O zaman anladım ne olduğunu.”

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?



İsmail Demirci (d.13 Kasım 1984,Ankara) sinema ve televizyon oyuncusudur. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır.



Rol aldığı dizi ve filmler



Fabrika Kızı (dizi)(Ferhat) 2015 [1]

Serçe Sarayı 2015 (Ramazan)

Tut Sözünü 2014

Reaksiyon(Tekin)2014

Kurtlar Vadisi Pusu(Erkan) 2012-2013

Ben Onu Çok Sevdim(Avukat Talat) 2013-2014

Mor Menekşeler(Harun) 2012

Anneler ile Kızları(Sedat) 2011

Sessiz Gece

Türkan(Asistan Doktor Mehmet)