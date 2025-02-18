Harry'nin ölümü sonrası Mehmed kargaşayı nasıl bastıracak? Mehmed Fetihler Sultanı 35. bölümü ile geliyor

TRT 1 ekranlarının geçtiğimiz sezona damga vuran iddialı dizi Mehmed: Fetihler Sultanı otuz beşinci bölümüyle 18 Şubat Salı (bugün) günü ekranlara geliyor.

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle yine nefesleri kesecek. Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünde neler olacak: "Şehir Fatih'ini bekliyor..."

Harry'nin ölümü karargâhta büyük bir sarsıntı yaratırken, Mehmed bu karmaşayı nasıl yatıştıracak? Çandarlı, Zağanos, Akşemseddin ve Yeniçeriler arasındaki hassas dengeler nasıl korunacak? Fetih öncesi toplanan divanda Mehmed'in alacağı kararlar, ordu içinde nasıl yankı bulacak?

Karargâha gelen manevi önderler, askerlerin moralini ve fetih coşkusunu nasıl etkileyecek? Mehmed'in bu isimlerle yapacağı istişare, ordu üzerindeki hakimiyetini daha da pekiştirecek mi?

Öte yandan Francesco, kardeşinin ölümünün ardından zorlu bir yol ayrımında. Onu Bizans'a yaklaştıracak teklif kimden gelecek? Mehmed ile olan eski dostluğunu hiçe sayıp Türkleri karşısına mı alacak? Konstantinos, şehrini korumak için hangi yeni hamleleri yapacak ve Mehmed bu hamlelere nasıl karşılık verecek?

Sarayda ise Bahar ve Beyazıd'ı büyük sürprizler beklerken, Evrenosoğlu ve Akıncılar da kaderlerini değiştirecek bir gelişmeyle karşı karşıya kalacak.