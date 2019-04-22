Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı? Hasan Ali Kaldırım kimdir, karısı Seyna Öztürk kimdir?

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı? Hasan Ali Kaldırım’ın eşi Saynur Öztürk kimdir? Magazin ve sosyal gündemini adeta sarmış durumda. Saynur Öztürk'le Panayiotis Karagianis'in birlikte denize girdiği ve arabanın içinde eğlenceli vakitler geçirdiği fotoğraf ve video görüntüleri, , “Hasan Ali Kaldırımı aldatıyor mu?” söylentilerine neden oldu. Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in samimi görüntüsü Yunan basını ise ikilinin aşk yaşadığını yazdı. Bu yakınlaşmanın ardından Yunan fenomenin Instagram hesabı internet korsanları tarafından ele geçirildi. İşte haberimizin detayları…
"AŞK YAŞIYORLAR"
Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in samimi görüntüsü şok etkisi yaratırken, Yunan basını ise ikilinin aşk yaşadığını yazdı.
Ayrıca Yunan fenomenin Instagram hesabıda internet korsanları tarafından ele geçirildi.
SAYNUR ÖZTURK KİMDİR?
2016 yılında yapılan Saynur Öztürk ve Hasan Ali Kaldırım düğününde Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel düğün şahitliği yapmıştı. Hasan Ali Kaldırım karısı Saynur Öztürk görüntüleri sonrası henüz bir açıklama gelmedi.
Adını Hasan Ali Kaldırım eşi olarak duyduğumuz Saynur Öztürk, Hasan Ali'nin İnstagram fotoğrafları halen duruyor ve henüz bir silme yaşanmadı.
HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır.Kendisi gibi futbolcu olan Cemal Kaldırım'ın ağabeyidir.
Kaldırım, 6 Ağustos 2016'da hayatını Saynur Öztürk ile birleştirerek dünya evine girdi.Almanya'da doğan gurbetçi futbolcu. Profesyonel futbol hayatına 2006-2007 yılında Tus Koblenz'de başlamıştır.
Daha sonra Almanya Takımları'nın dikkatini çekmiştir. Tolunay Kafkas'ın dikkatini çekmiş ve 5 Ocak 2010'da Kayserispor'a katılmştır. Hasan Ali ilk sezonunda sadece 6 maça çıkmış ikinci sezonunda ise 15 lig maçına çıkmıştır.
2010-2011 sezonunda 33 maç görev verilmiştir. 2012-2013 Sezonu başında Aynı zamanda millî bir futbolcu olduğu için Fenerbahçeye 3.750.000 Euro + Ertuğrul Taşkıran (2 Yıl Kiralık) karşılığında transfer olmuştur.
Hasan Ali Kaldırım 2012-2013 sezonunda tüm resmi maçlarda forma giymiştir, millî takımda da hızla yükselişe geçmiştir. 2012 - 2013 sezonunda Fenerbahçe ile toplam 42 maça çıkan Hasan Ali kaldırım bu maçlarda 1 gol 3 asistlik başarı göstermiş, 6 kez sarı kart görmüştür.
Hasan Ali Kaldırım 16 Aralık 2012 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde sağ ayakla şık bir gole imza atmıştır.Bu gol Türkiye kariyerindeki ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golüdür.
Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte 2013-2014 sezonunda yedeğe çekilen Hasan Ali Kaldırım, bu sezonda sadece 6 kez forma şansı buldu, gol veya asist yapamadı.
Hasan Ali Kaldırım 2014-2015 Süleyman Seba Sezonu'nda 20 maça çıktı ve takımına 1 gol 2 asistlik destek sağladı, 6 kez sarı kart gördü.
28 Temmuz 2015 tarihinde Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme maçında Shakhtar Donetsk maçında Fenerbahçe'nin ilk sağ beki Gökhan Gönül'ün sakatlığı ve yedek Sağ beki Şener Özbayraklı'nın cezası nedeniyle maça sağ bek olarak çıkmış ve dikkat çekmiştir.
Hasan Ali Kaldırım 2015-2016 sezonunda ilk asistini ligin ilk haftasında Kadıköy'de Eskişehirspor ile oynanan maçta yapmıştır. İlk golünü ise ligin 12.Haftasında oynanan Mersin İdman Yurdu deplasmanında 8.Dakika da kaydetmiştir. 13.Hafta itibarıyla 9 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştır.
18 kez millî takımlara çağrılan Hasan Ali Kaldırım, 4 kez Türkiye U-17, 2 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21 ve 4 kez Türkiye A Milli forması olmak üzere toplam 18 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.
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