Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı? Hasan Ali Kaldırım kimdir, karısı Seyna Öztürk kimdir?

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Hasan Ali Kaldırım aldatıldı mı? Hasan Ali Kaldırım’ın eşi Saynur Öztürk kimdir? Magazin ve sosyal gündemini adeta sarmış durumda. Saynur Öztürk'le Panayiotis Karagianis'in birlikte denize girdiği ve arabanın içinde eğlenceli vakitler geçirdiği fotoğraf ve video görüntüleri, , “Hasan Ali Kaldırımı aldatıyor mu?” söylentilerine neden oldu. Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in samimi görüntüsü Yunan basını ise ikilinin aşk yaşadığını yazdı. Bu yakınlaşmanın ardından Yunan fenomenin Instagram hesabı internet korsanları tarafından ele geçirildi. İşte haberimizin detayları…

"AŞK YAŞIYORLAR"

Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis'in samimi görüntüsü şok etkisi yaratırken, Yunan basını ise ikilinin aşk yaşadığını yazdı.

Ayrıca Yunan fenomenin Instagram hesabıda internet korsanları tarafından ele geçirildi.

SAYNUR ÖZTURK KİMDİR?

2016 yılında yapılan Saynur Öztürk ve Hasan Ali Kaldırım düğününde Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel düğün şahitliği yapmıştı. Hasan Ali Kaldırım karısı Saynur Öztürk görüntüleri sonrası henüz bir açıklama gelmedi.

Adını Hasan Ali Kaldırım eşi olarak duyduğumuz Saynur Öztürk, Hasan Ali'nin İnstagram fotoğrafları halen duruyor ve henüz bir silme yaşanmadı.

HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?