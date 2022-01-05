5 Ocak 2022 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:15

Hasan Denizyaran, atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un başrollerinden birisi olacak. Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncularının açıklanmasının ardından Hasan Denizyaran'ın daha önce rol aldığı diziler de merak konusu oldu. Başarılı oyuncu, 4N1K filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır.Peki Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında? İşte Hasan Denizyaran dizileri ve hayatı hakkında merak edilenler...

HASAN DENİZ YARAN KİMDİR?

Hasan Denizyaran, 26.05.1993 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini İzmir Özel Fatih Koleji Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Hasan Denizyaran, kariyerine modellikle başladı.

Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu.

2017 yılında ise Büşra Yılmaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki "4N1K" filmi ile sinema dünyasına adım attı.

HASAN DENİZYARAN DİZİLERİ

Sungurlar

Hayat Sevince Güzel

İşte Bu Benim Masalım

4N1K (Sinema filmi)

29 yaşındaki oyuncu, son olarak Atv'de yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinde yer alacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

Yalnız Kurt dizisinden yeni tanıtım! Yalnız Kurt oyuncuları kimlerdir?