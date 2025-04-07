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Hay Hak Karagöz Hacivat 18 Nisan'da beyazperdede seyircisiyle buluşacak!

TRT Diyanet Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden “Hay Hak”, ilk sinema filmiyle beyazperdede küçük dostlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Geleneksel gölge oyununun modern animasyonla bir araya geldiği TRT ortak yapımı “Hay Hak Karagöz Hacivat” 18 Nisan'da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

HABER MERKEZİ7 Nisan 2025 Pazartesi 12:22 - Güncelleme:
Hay Hak Karagöz Hacivat 18 Nisan'da beyazperdede seyircisiyle buluşacak!
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Türk kültürünün en önemli miraslarından biri olan Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli ve düşündürücü hikayelerini anlatan TRT ortak yapımı "Hay Hak Karagöz Hacivat" 18 Nisan'da izleyicilerle buluşacak. Yıllar sonra köylerine dönen Hacivat ve Karagöz'ün iyi niyetle bir işe koyulurken kendilerini içinden çıkılması güç bir olayın tam ortasında bulmalarını konu alan film, her yaştan izleyiciyi eğlendirmeyi hedefliyor.

Yüzyıllardır nesilden nesle aktarılan Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli ve düşündürücü hikayeleri, "Hay Hak Karagöz Hacivat" filminde çağdaş bir anlatımla yeniden yorumlanıyor. Bir yılı aşkın süren özverili çalışmalar neticesinde ortaya çıkan film, özgün çizimleri, güçlü hikâyesi ve karakterlerin kendine has üslubuyla, gölge oyununun büyüsünü modern animasyon teknolojisiyle birleştiriyor. Geleneksel Türk mizahını modern komedi anlayışıyla buluşturarak geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek olan film, sinema salonlarına yalnızca çocukları değil Karagöz ve Hacivat'ı yıllardır tanıyan yetişkinleri de çekmeyi hedefliyor. Çocuk gelişim uzmanları, pedagoglar ve çocuk psikologlarının katkılarıyla hazırlanan filmin yapımcılığını İsa Doğmuş, yönetmenliğini ise Kenan Aktaş üstleniyor.

Filmin konusu:

Kaybolduktan dört yıl sonra köylerine geri dönen Hacivat ve Karagöz, artık nüfustan bile silindiklerini öğrenince köylülerin sevgisini kazanmak için herkese yardım etmeye karar verir. Ancak iyi niyetle başladıkları her iş köyde tam bir felakete dönüşerek büyük bir kaosa sebep olur. Kendilerini affettirmeye çalışırken köylüleri birbirine düşüren bu absürt kahramanlar, sonunda istemeden de olsa birlik ve dayanışmanın gerçek anlamını keşfederler.

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