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  • Hayatını kaybettiği iddia edilmişti... Ankaralı Turgut'un kızından açıklama
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Hayatını kaybettiği iddia edilmişti... Ankaralı Turgut'un kızından açıklama

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut yaşamını yitirdiği iddia edildi. Şarkıcının kızı haberleri yalanladı.

6 Kasım 2024 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Hayatını kaybettiği iddia edilmişti... Ankaralı Turgut'un kızından açıklama
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Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrenmişti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, dün entübe edilmişti.

Asıl adı Turgut Karataş olan 61 yaşındaki sanatçı yaşamını yitirdiği iddia edildi. Ünlü şarkıcının kızı, babasının vefat ettiğine dair haberleri yalanladı.

Turgut'un kızı Eylem Boran, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak, babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

Şarkıcının menajeri Murat Boran dün yaptığı açıklamada "Dün akşam ağırlaştı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Doktorlar, akciğerlerinin iflas ettiğini ve makineye bağlı nefes aldığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Roman kökenli olduğu belirtilen Ankaralı Turgut'un Yöresel Halk Müziği ve Arabesk tarzında söylediği şarkılarla tanındı. Müzisyenliğinin yanında söz yazarlığı da yapan Ankaralı Turgut aynı zamanda oyunculuk da yaptı.

Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi ve unutulmaz dizi Olacak O Kadar'da roller alarak oyunculuğunu gözler önüne serdi.

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