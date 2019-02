Hazal Kaya kimdir eşi Ali Atay kim nereli (Hazal Kaya kaç yaşında?)

Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında, nerelidir soruların yanıtları merak konusu oldu. Hazal Kaya, oyuncu Ali Atay ile dünya evine girmesi ile magazin gündeminde merak edilen isimler arasında. Uzun süredir ilişkileri devam eden ünlü isimler geçtiğimiz gün birçok sanatçının katıldığı düğünde evlendiler. Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok projede yer alan Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Ali Atay ile ile ilgili merak edilen tüm detayları bu haberimizde derledik.



HAZAL KAYA KİMDİR?



Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.



1 Ekim 1990'da İstanbul'da doğan Hazal Kaya, ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu.





Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Aynı zamanda Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.



14 Ocak 2011 Show TV'de başladığı Adını Feriha Koydum adlı diziyle ekranlara geri döndü. Başrolünü Çağatay Ulusoy'la paylaştığı dizide Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakterini canlandırdı. Aynı sene içinde başrolünü Ayça Bingöl ve Selin Şekerci ile paylaştığı Ay Büyürken Uyuyamam adlı sinema filminde Hülya karakterini canlandırdı. Yine başrolünü Engin Altan Düzyatan ile paylaştığı Bu Son Olsun adlı sinema filminde de Lale karakterini canlandırdı.

Daha sonra annesi Ayşegül Kaya ile birlikte Bingo reklamları için kamera karşısına geçtiler. Adını Feriha Koydum dizinin 2. sezon finalinde diziden ayrılan Hazal, 2012-2013 sezonunda ATV'de yayınlanan Son Yaz-Balkanlar 1912 ile ekrana döndü. Emine karakterini canlandırdı. Ancak dizi iyi reyting almadığı gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan A.Ş.K. adlı dizide tenis hocası Azra Özak karakterini canlandırdı. Fakat dizi 13. bölümde final yaptı.





Bir süre sonra da yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı İtirazım Var filminde Zeynep Bulut karakterini canlandırdı. Birçok kategoride 2014’ün en önemli isimlerini seçen ichaps’te sanatçılar kategorisinde Hazal Kaya uluslararası mükemmellik madalyası alarak "dünyanın en etkili isimleri" arasında yer aldı. 2015 yılında ise TV8'de yayınlanan, başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Maral: En Güzel Hikayem dizisinde Maral Erdem karakterini canlandırdı. Türk dizilerini yayınlayan ve Türk magazin dünyası ile ilgili özel programlar yayınlayan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC kanallarında yapılan anketin sonuçlarına göre en fazla beğenilen Türk kadın sanatçılar anketinde 4. sırada yer aldı.

Aynı zamanda 4 kıtada 35 farklı ülkeden bulunan, 2010 Ağustos - 2015 Ağustos dönemini kapsayan resmi açıklamaları derlenen araştırmaya göre de en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır. "Lebanon Awards 2015" ödülünü kazanan tek Türk sanatçıdır. Yine Mayıs 2011 - Mayıs 2016 arasında, 4 kıta ve 35 farklı ülkeden elde edilen reyting sonuçlarına göre düzenlenen en popüler 10 kadın oyuncu listesinde 6. sıradadır. Mayıs 2016 itibaren listede 6. sıradan 5. sıraya yükseltti. En güzel 10 kadını 2016 listesinde de 5. sıradadır.

ALİ ATAY KİMDİR?

Ali Atay, 2011 tarihinde TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve o dönemde yüksek izlenme oranları başarısıyla adından sıkça söz ettiren Leyla ile Mecnun isimli dizi projesinde üstlendiği Mecnun rolüyle hemen herkesin sevdiği bir isim haline gelmiştir. Ali Atay, tıpkı kendisi gibi pek çok önemli projelerde oyunculuk yapan Hazal Kaya ile uzun bir süredir devam ettirdikleri mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandıracak.



Baş rol oyuncusu olarak yer aldığı Leyla ile Mecnun kadrosunun oluşturduğu Leyla The Band isimli grubun vokalistliğinde bulunan Ali Atay'ın tam adı Dursun Ali Atay'dır. Aslen Rize'li olan başarılı ve yetenekli oyuncu Ali Atay, 20 Nisan 1976 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Oyunculuk kimliğinin yanı sıra müzisyen ve yönetmen olarak da bilinen Ali Atay lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden tamamlayarak mezun olmuştur.



Hazal Kaya ile hayatını birleştirecek olan Ali Atay, oyunculuk alanındaki tecrübesini ilk defa İkinci Bahar isimli dizi projesinde Ersin rolünü üstlenerek yaşamıştır. 2014 tarihinde ilk defa yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda ise Ertan Saban ve Serkan Keskin'in bulunduğu Limonata adlı sinema projesinde yer almıştır.



2008 tarihinde balerin Ebru Cansız ile dünya evine giren Ali Atay, 2013 tarihinde boşanma kararı almıştır. Cemile, Eşref Saati, Kılıç Günü ve Yapma Diyorum gibi dönemin hatrı sayılır dizi projelerinde ekran önünde yer alan Ali Atay; 2017 tarihinde vizyona giren Türkiye ve Güney Kore’nin ortak yapımı ‘Ayla: The Daughter of War’ isimli savaş türündeki beyaz perde projesinde rol üstlenmiştir.





1999 tarihinde İstanbul’da Berkun Oya’yla beraber Krek isimli tiyatro topluluğunu oluşturmuştur. Topluluğun kuruluşundan itibaren Berkun Oya’nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu oyunları sahneleniyor.



Leyla ile Mecnun yapımının yönetmeni ve senaristi Onur Ünlü ve aynı projedeki oyuncu dostları Osman Sonant, Serkan Keskin ve Sarp Aydınoğlu ile beraber ‘Leyla the Band’ adlı bir müzik grubu oluşturan Ali Atay, burada grubun vokalistliğinde bulunmaktadır.



2017 tarihi itibariyle senaryosunu Berkun Oya’nın kaleme aldığı internet ortamında yayınlanan dizi projesi Masum’un oyuncu kadrosunda kendini gösteren Ali Atay burada Okan Yalabık, Haluk Bilginer ve Tülin Özen gibi oyuncularla başrol oyuncusu olarak ye