Hazal Kaya kimdir sevgilisi Ali Atay kimdir Hazal Kaya Ali Atay evleniyor mu
Hazal Kaya kimdir kaç yaşında? Hazal Kaya sevgilisi Ali Atay kimdir? Hazal Kaya Ali Atay evleniyor mu? Magazin gündemine düşen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden güzel haber geldi. 28 yaşındaki güzel oyuncu Hazal Kaya, 5 yıldır beraberlik yaşadığı Ali Atay ile evlilik kararı aldı. Bu mutlu haberin ardından güzel oyuncu Hazal Kaya biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki yakışıklı oyuncu Ali Atay kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Hazal Kaya da evliler kervanına katılıyor. 28 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, beş yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile evlilik kararı aldı. Akşam Life’da yer alan habere göre; mutlu haberi aile büyükleri ve dostlarıyla paylaşan çift, bu yaz nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğün tarihi konusunda henüz bir tarih belirlemeyen sevgililer, mekân olarak tatil beldesi Cunda, Bozcaada ya da Çeşme üzerinde duruyordu. Son kararı Cunda oldu. Çift, tatil yerindeki işletmelerle şimdiden irtibata geçti. Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı.
Hazal Kaya kimdir sevgilisi Ali Atay kimdir Hazal Kaya Ali Atay evleniyor mu? Magazin gündemi Hazal Kaya Ali Atay son dakika evlilik haberiyle çalkalanıyor. Hazal Kaya biyografisi haberimizde yer alıyor. Ali Atay hayat hikayesi merak ediliyor. Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da "Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi"nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı. Ali Atay 1976 yılında Rize’de doğmuştur. Aslen Rizeli olan Ali Atay eğitim hayatının bir bölümünü burada geçirmiştir. 1999 senesinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde okuyan ve tiyatro oyuncusu olarak mezun olan Ali Atay televizyon ekranlarına ilk olarak İkinci Bahar dizisiyle başlamış ve bu dizide Ersin karakterini canlandırdı.
HAZAL KAYA KİMDİR?
Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da "Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi"nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.
Hazal Kaya 7 yaşında iken anne ve babası boşanmış ve annesi ile yaşamaya başlamıştır.
Liseyi İstanbul İtalyan Lisesinde okumuştur. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya, Liseye devam ederken ajansa gidip oyunculuk için katalog kaydı yaptırmış ve liseye devam ederken de dizi çekimlerine başlamış. İlk işi "Cola Turka" reklam çekimleriydi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir ve halen eğitimi devam etmektedir.
2007 yılında ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.2008 yılındaHalid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırmıştır. Lise ikinci sınıftayken "Genco" dizisinde Özge rolünü oynadı.
2011 yılında Show TV'de başlayan "Adını Feriha Koydum" adlı dizide baş rol oynadı. Hazal Kaya 2012-2013 sezonunda "Son Yaz Balkanlar 1912" adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Hazal Kaya, tiyatroyu dansı ve keman çalmayı seviyor. İngilizce ve İtalyanca'yı da iyi derecede biliyor.
Oynadığı Diziler:
2006 - Sıla
2006 - Taşların Sırrı
2006 - Acemi Cadı
2007 - Genco
2008 - Aşk-ı Memnu
2010 - Behzat Ç.
2011 - Adını Feriha Koydum
2012 - Son Yaz - Balkanlar 1912
Sinema filmleri :
2011 - Çalgı Çengi
2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2011 - Ay Büyürken Uyuyamam
2012 - Bu Son Olsun
2012 - Otostop
Reklam Filmleri:
Cola Turka
Ritmix
Nescafe
Tofita
Molped
Turkcell
Eti Burçak
Penti
Bingo
ALİ ATAY KİMDİR?
Ali Atay 1976 yılında Rize’de doğmuştur. Aslen Rizeli olan Ali Atay eğitim hayatının bir bölümünü burada geçirmiştir. 1999 senesinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde okuyan ve tiyatro oyuncusu olarak mezun olan Ali Atay televizyon ekranlarına ilk olarak İkinci Bahar dizisiyle başlamış ve bu dizide Ersin karakterini canlandırdı.
2000 yılında 7 numara dizisinde konuk oyuncu olan Ali Atay 2003 senesinde Şapkadan Babam Çıktı ve 2004 yılında Çınaraltı dizisinde oynamıştır.
2000 yılında 7 numara dizisinde konuk oyuncu olan Ali Atay 2003 senesinde Şapkadan Babam Çıktı ve 2004 yılında Çınaraltı dizisinde oynamıştır.
2014 Haziranın da ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Limonata adlı başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban'ın bulunduğu sinema filminin çekimlerine başlamıştır. Atay son olarak ATV'de yayınlanan Mutlu Ol Yeter adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Dizide Atay'ın yanı sıra Aslı Enver, Öner Erkan ve Ertan Saban da rol almıştır. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistidir.
ALİ ATAY’IN OYNADIĞI DİZİLER
1998 yılında İkinci Bahar dizisinde Ersin karakterini canlandırmıştır
2000 yılında 7 Numara dizisinde
2003 yılında Şapkadan Babam Çıktı dizisinde Maksut karakterini canlandırmıştır
2004 yılında Çınaraltı dizisinde Serhan karakterini canlandırmıştır
2004 yılında Çeşm-i Bülbül dizisinde
2006 yılında Cemile dizisinde Demir karakterini canlandırmıştır
2008 yılında Eşref Saati dizisinde Sebati karakterini canlandırmıştır
2009 yılında Yapma Diyorum dizisinde Aşık Mağlubi karakterini canlandırmıştır
2010 yılında Kılıç Günü dizisinde Cenk Kızıltan karakterini canlandırmıştır
2011-2013 yılında Leyla ile Mecnun dizisinde Mecnun Çınar karakterini canlandırmıştır
2013-2014 yılında Ben de Özledim dizisinde Ali Atay karakterini canlandırmıştır
2015 yılında Mutlu Ol Yeter dizisinde Can karakterini canlandırmıştır
ALİ ATAY’IN OYNADIĞI FİLMLER
2000 yılında Artık Çok Geç filminde Kemal
2003 yılında Şansa Bak filminde
2004 yılında Kırlangıç filminde
2005 yılında Çanta filminde İlhan
2005 yılında O Şimdi Mahkum filminde Yiğit Çiftgör
2007 yılında İyi Seneler Londra filminde Firuz
2009 yılında 40 filminde Metin
2009 yılında Vay Arkadaş filminde Manik
2013 yılında Sen Aydınlatırsın Geceyi filminde Cemal
2014 yılında Limonata filminde Yönetmen
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