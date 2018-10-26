Hazal Kaya kimdir sevgilisi Ali Atay kimdir Hazal Kaya Ali Atay evleniyor mu

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HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da "Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi"nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.

Hazal Kaya 7 yaşında iken anne ve babası boşanmış ve annesi ile yaşamaya başlamıştır.

Liseyi İstanbul İtalyan Lisesinde okumuştur. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya, Liseye devam ederken ajansa gidip oyunculuk için katalog kaydı yaptırmış ve liseye devam ederken de dizi çekimlerine başlamış. İlk işi "Cola Turka" reklam çekimleriydi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir ve halen eğitimi devam etmektedir.

2007 yılında ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.2008 yılındaHalid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırmıştır. Lise ikinci sınıftayken "Genco" dizisinde Özge rolünü oynadı.

2011 yılında Show TV'de başlayan "Adını Feriha Koydum" adlı dizide baş rol oynadı. Hazal Kaya 2012-2013 sezonunda "Son Yaz Balkanlar 1912" adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Hazal Kaya, tiyatroyu dansı ve keman çalmayı seviyor. İngilizce ve İtalyanca'yı da iyi derecede biliyor.

Oynadığı Diziler:

2006 - Sıla

2006 - Taşların Sırrı

2006 - Acemi Cadı

2007 - Genco

2008 - Aşk-ı Memnu

2010 - Behzat Ç.

2011 - Adını Feriha Koydum

2012 - Son Yaz - Balkanlar 1912

Sinema filmleri :

2011 - Çalgı Çengi

2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam

2012 - Bu Son Olsun

2012 - Otostop

Reklam Filmleri:

Cola Turka

Ritmix

Nescafe

Tofita

Molped

Turkcell

Eti Burçak

Penti

Bingo

ALİ ATAY KİMDİR?

Ali Atay 1976 yılında Rize’de doğmuştur. Aslen Rizeli olan Ali Atay eğitim hayatının bir bölümünü burada geçirmiştir. 1999 senesinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde okuyan ve tiyatro oyuncusu olarak mezun olan Ali Atay televizyon ekranlarına ilk olarak İkinci Bahar dizisiyle başlamış ve bu dizide Ersin karakterini canlandırdı.

2000 yılında 7 numara dizisinde konuk oyuncu olan Ali Atay 2003 senesinde Şapkadan Babam Çıktı ve 2004 yılında Çınaraltı dizisinde oynamıştır.

2000 yılında 7 numara dizisinde konuk oyuncu olan Ali Atay 2003 senesinde Şapkadan Babam Çıktı ve 2004 yılında Çınaraltı dizisinde oynamıştır.

2014 Haziranın da ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Limonata adlı başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban'ın bulunduğu sinema filminin çekimlerine başlamıştır. Atay son olarak ATV'de yayınlanan Mutlu Ol Yeter adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Dizide Atay'ın yanı sıra Aslı Enver, Öner Erkan ve Ertan Saban da rol almıştır. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistidir.

ALİ ATAY’IN OYNADIĞI DİZİLER

1998 yılında İkinci Bahar dizisinde Ersin karakterini canlandırmıştır

2000 yılında 7 Numara dizisinde

2003 yılında Şapkadan Babam Çıktı dizisinde Maksut karakterini canlandırmıştır

2004 yılında Çınaraltı dizisinde Serhan karakterini canlandırmıştır

2004 yılında Çeşm-i Bülbül dizisinde

2006 yılında Cemile dizisinde Demir karakterini canlandırmıştır

2008 yılında Eşref Saati dizisinde Sebati karakterini canlandırmıştır

2009 yılında Yapma Diyorum dizisinde Aşık Mağlubi karakterini canlandırmıştır

2010 yılında Kılıç Günü dizisinde Cenk Kızıltan karakterini canlandırmıştır

2011-2013 yılında Leyla ile Mecnun dizisinde Mecnun Çınar karakterini canlandırmıştır

2013-2014 yılında Ben de Özledim dizisinde Ali Atay karakterini canlandırmıştır

2015 yılında Mutlu Ol Yeter dizisinde Can karakterini canlandırmıştır

ALİ ATAY’IN OYNADIĞI FİLMLER

2000 yılında Artık Çok Geç filminde Kemal

2003 yılında Şansa Bak filminde

2004 yılında Kırlangıç filminde

2005 yılında Çanta filminde İlhan

2005 yılında O Şimdi Mahkum filminde Yiğit Çiftgör

2007 yılında İyi Seneler Londra filminde Firuz

2009 yılında 40 filminde Metin

2009 yılında Vay Arkadaş filminde Manik

2013 yılında Sen Aydınlatırsın Geceyi filminde Cemal

2014 yılında Limonata filminde Yönetmen