Hazar Ergüçlü kimdir kaç yaşındadır Hazar Ergüçlü nerelidir? Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Hazar Ergüçlü biyografisi merak ediliyor. Hazar Ergüçlü aslen nereli? Son yılların popüler genç yıldızlarından biri olan Hazar Ergüçlü , Onur Ünlü ile ilk kez el ele görüntülendi. İkilinin fotoğraflarının yayılması ardından gözler Hazar Ergüçlü’nün hayatına çevrildi. Peki, Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı? Kuzey Güney, Medcezir dizilerinin yanı sıra yönetmenliğin Nuri Bilge Ceylan'ın gerçekleştirdiği Ahlat Ağacı filmiyle ismini geniş kitlelere duyuran Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Hazar Ergüçlü asıl çıkışını ise Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel’in başrollerini paylaştığı Kuzey Güney dizisiyle yaptı. Bu dizide Simay karakterine hayat veren Ergüçlü, 2013 yapımı Star Tv dizisi Medcezir’in kadrosunda yer aldı.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

1 Ocak 1992 senesinde dünyaya gelen Hazar Ergüçlü sinema ve dizi oyuncusu olarak mesleğini sürdürmektedir. Hazar Ergüçlü aslen Kıbrıslı’dır.İlk profesyonel oyunculuk kariyerine Gölgeler ve Suretler adlı sinema ile atan oyuncu Hazar Ergüçlü 2011 yılında itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide Simay Canay karakteri ile ünlenmiştir.

Ardından Star TV ekranlarında yayınlanan MedCezir dizisinde ise Eylül karakterini oynayan Hazar Ergüçlü Yüksek Sosyete dizisi oyuncu kadrosunda yer almıştır. Hazar Ergüçlü, PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıkmıştır.

Hazar Ergüçlü nün oynadığı sinema filmleri; Gölgeler ve Suretler, Açlığa Doymak ve Benim Dünyam.

Hazar Ergüçlü nün oynadığı dizi filmler; Analar ve Anneler, Medcezir, Kuzey Güney ve Yüksek Sosyete.

ONUR ÜNLÜ KİMDİR?

Son yılların en üretken yönetmenlerinden Onur Ünlü, 24 Haziran 1973 tarihinde dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisans eğitimi yaptı.

1993 – 1998 yılları arasında yazdığı şiirleri "Ah Muhsin Ünlü" mahlası ile yayınladı. Leyla ile Mecnun, Şubat, Beş Şehir, Nerede Kalmıştık gibi projeleriyle tanınan Onur Ünlü, “İtirazım var” ve “Sen Aydınlatırsın Geceyi” filmleriyle 32. ve 33. İstanbul Film Festivali’nden ödülle döndü.

Daha sonra Eflatuntv ile birlikte yaptığı kısa, komik, absürd videolar youtube üzerinden yayınlandı akabinde Görünen Adam isimli Youtube dizisini çekti. Bu iki proje henüz izleyiciyle buluşmadan senaryosunu da yazdığı Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filminin çekimlerine başladı.