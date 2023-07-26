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Hazreti Yusuf dizisiyle tanınıyordu! Usta oyuncu sevenlerini üzdü

Hazreti Yusuf, Yuvasız Kuşlar, Babaların Babası yapımlarıyla tanınan Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Yaşar Yağmur, 74 yaşında hayatını kaybetti.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Hazreti Yusuf dizisiyle tanınıyordu! Usta oyuncu sevenlerini üzdü
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Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele eden ve Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere kırsal mahallesindeki evinde rahatsızlanan Yaşar Yağmur, Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan testler ve tahliller sonucunda kan değerlerinin yüksek olması nedeniyle Yağmur, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Yağmur kalp krizi geçirmesi sebebiyle, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve üç çocuk babası olan usta oyuncu, birçok Yeşilçam filminde oynamıştı. Batsın Bu Dünya, Hazreti Yusuf, Yuvasız Kuşlar, Babaların Babası ve Sahipsizler yapımları ile tanınan oyuncu 35 filmde rol aldı.

YAŞAR YAĞMUR KİMDİR

Tekirdağ Şarköy'de 1949 yılında dünyaya geldi. Perihan Yağmur ile evli, Demir Yağmur, Damla Arı ve Cenk Yağmur adında 3 çocuğu olan oyuncu, 35 kadar Yeşilçam filminde rol aldı. 24.07.2023 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere köyünde usta oyuncuyu sevenleri son yolculuğuna uğurladı.

  • Yaşar Yağmur
  • Yeşilçam
  • Hazreti Yusuf Yuvasız Kuşlar Babaların Babası

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