Hilal Altınbilek kimdir kaç yaşında Hilal Altınbilek nerelidir? Magazin gündeminin sık konuşulmaya başlanan ismi Hilal Altınbilek biyografisi haberimizde yer alıyor. Hilal Altınbilek hayatı araştırılıyor. Hilal Altınbilek boyu ve kilosu kaç? ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek hakkında merak edilenler haberimizde. Hilal Altınbilek kimdir? 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi gördü. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı. 2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Hilal Altınbilek, 2018 yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış’la birlikte başrollerden birini üstleniyor.

HİLAL ALTINBİLEK ESTETİKSİZ HALİ NASIL?

Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali sosyal medyanın en çok konuşulan konulardan biri oldu. 1991 doğumlu olan oyuncunun çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, bununu ve dişlerini yaptırdığı ayrıca dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edildi.

Güzel oyuncu verdiği bir röportajda hakkındaki estetik iddiaları için de şunları söylemişti: "Sadece dişlerimi yaptırdım. Dişlerimin eskiden geride olması, şimdi hafif öne doğru gelmesi bütün çene ve ağız yapımı değiştirdi."

Hilal Altınbilek kimdir?

1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.

2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

Hilal Altınbilek boyu: 1.68

Hilal Altınbilek kilosu: 50