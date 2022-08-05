Hilal Cebeci kanser olduğunu açıkladı. Magazin gündemini sarsan bu haber sonrası ünlü isim hakkında araştırmalar hız kazandı. Bir döneme damga vuran isimlerden olan Hilal Cebeci, pataloji sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Hilal Cebeci ne kanseri? Hilal Cebeci kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

HİLAL CEBECİ KANSER Mİ, NE KANSERİ?

Hilal Cebeci, patoloji raporunu paylaşarak, meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Bir döneme şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla damga vuran Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim" dedi.

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Cebeci, takipçilerine 'Sürekli paylaşım istiyorsunuz ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin. Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı, ama olsun, ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim.

Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum, paylaşmayacaktım fakat, doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi.' açıklamasında bulundu.

HİLAL CEBECİ KAÇ YAŞINDA?

Hilal Cebeci 1976'da İstanbul'da doğdu. 46 yaşındaki Cebeci 1993'te ilk vokal deneyimini Türk Pop Müziğinin önemli isimlerinden Eyyüp Bayram, Sinan Erkoç ve Uğur Sönmezsoy gibi isimlerle çalışarak müzik kariyerindeki ilk ses vokal deneyimini gerçekleştirmiştir.

Bu tarihlerde özel televizyon kanallarındaki müzik programlarında yayınlanmak üzere pek çok şarkıcı gibi dönemin sevilen şarkılarına klipler çekmiş ve televizyonlarda ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır. "Ellerim Bomboş" ve "Sana Neler Edeceğim" gibi şarkıları seslendirmiş ve o yıllara damgasını vurmuştur.

Kariyerine kendisinin kurduğu bir fasıl grubu ile İstanbul'un ünlü otellerinin restoranlarında fasıl yaparak devam etmiştir. Eğitim hayatını devam ettirdiği Hamza Paşa Kız Meslek Lisesinden 1994 yılında mezun olan Hilal Cebeci, 1994-1998 yılları boyunca İstanbul'un çeşitli gece kulüplerinde 'Çubuklu Hayal Kahvesi ve Fayto Bar' gibi birçok dönemin ünlü mekanlarında sahne almıştır.

"Köylü Güzeli" ismini verdiği ilk albümünü 1999 yılında çıkaran Cebeci'nin bu albümü Kral TV Müzik Ödülleri kapsamında "Yılın en iyi çıkış yapan kadın sanatçı" ödülünü kazanmıştır.[2][3]Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi tarafından 2000 yılının 'En iyi çıkış yapan kadın sanatçısı' ödülüne layık görülmüştür.[4] İlk albümünün getirdiği yankıyla 1999-2000 yılları arasında 50 ilde verdiği halk konserleriyle tüm Türkiye'de verdiği birçok halk konserleriyle kariyerini devam ettirmiştir. Köylü Güzeli albümü 400.000 satmıştır.[1][2][3]

2000 yılında atv'de primetime'da "Alo Yarışma" adlı bir TV programı sunmuştur ve ünlüleri ağırlamıştır.

2001'de Ersin Pertan tarafından yönetilen "Şarkıcı" filminde rol almıştır.[2][3]Aynı yıl 2001'de "En Güzel Ben Severim" isimli ikinci albümünü çıkarmış, albüm listelerde oldukça başarılı bir grafik elde etmiştir. Albüm 100 binin üzerinde satmıştır.

2003'te Cebeci, üçüncü albümü olan "Yükselme Zamanı" ile ilk albümdeki başarısını tekrar yakalamıştır. Bu albümden çıkan İpe İpe klibinde Jennifer Lopez, Shakira ve Kylie Minogue'un kliplerindeki kostümler kullanılmış ve klip büyük sükse yaratmıştır. Doğuş'la düet yapıp klibini de birlikte çektikleri Üzülürsün klipleri de oldukça dikkat çekmiş ve şarkı, yılın en sevilen slow parçaları arasında yerini almıştır.

Ayrıca albümdeki İnşallah (Ayırma Bizi Tanrım) şarkısı da Hilal Cebeci'nin çıktığı her program en çok istek alan şarkısı olmuştur. Albüme adını veren Yükselme Zamanı ise radyolarda sık sık çalmıştır. Albüm 200.000 tirajına ulaşmıştır.

Hilal Cebeci 2000 ve 2003 yılları arası devasal oranda 10 stadyum konserleri 100'e kadar Bayi toplantılarında konserler vermiştir. Hilal Cebeci 2000-2003 yılları arası zamanın en çok konser veren ses sanatçısı ünvanını almıştır.