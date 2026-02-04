İSTANBUL 13°C / 6°C
  Hulk Hogan'ın lüks villası satışa çıkarıldı! 11 milyon dolar değer biçildi...
Magazin

Hulk Hogan'ın lüks villası satışa çıkarıldı! 11 milyon dolar değer biçildi...

Hulk Hogan'ın Florida'daki lüks villası satışa çıkarıldı. Hulk Hogan'ın ölümünde 6 ay sonra satışa çıkarılan villası için 11 milyon dolar istendiği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2026 Çarşamba 07:11
Hulk Hogan'ın lüks villası satışa çıkarıldı! 11 milyon dolar değer biçildi...
"Hulk Hogan" adıyla tanınan ABD'li güreşçisi Terry Bollea, 24 Temmuz 2025'te 71 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok Hollywood yapımında yer alan Hogan, "Rocky III" gibi aksiyon filmlerinden Türk seyircisinin de yakından tanıdığı isimler arasındaydı. ABD medyası Hogan'ın, Florida eyaletindeki evinde kalp krizi geçirdiği ve tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklamıştı.

HULK HOGAN'IN LÜKS EVİ SATIŞA ÇIKARILDI

Hogan'ın 5 yatak odalı evi ölümünden 6 ay sonra satışa çıkarıldı. 500 metrekarelik bir alanı kapsayan ev, Meksika Körfezi manzaralı ve sahil şeridinin üzerinde yer alırken satış için çıkarılan ilanda "Gerçek bir Akdeniz şaheseri. Bu bir evden daha fazlası; mahremiyet, prestij ve panoramik güzellik sunan, miras niteliğinde bir mülk" denildi.

Hulk Hogan'ın lüks villası 10 milyon 989 bin dolara satışa çıkarıldı.

25 milyon dolarlık servetten mahrum kaldı! Hulk Hogan kızına miras bırakmadı...

