3 Mart 2022 Perşembe 15:58 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 15:58

Hüseyin Elmalıpınar kimdir? sorusu, usta oyuncunun hayatını kaybetmesiyle birlikte gündeme geldi. Filmlerdeki sert mizaçlı karakterleri canlandıran oyuncunun ölüm haberi çevresindekileri ve sevenlerini üzdü. Peki Hüseyin Elmalıpınar kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'ın ölüm nedeni

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

HÜSEYİN ELMALIPINAR NEDEN ÖLDÜ?

Sabah'ın haberine göre Şişli Feriköy mezarlığı yakınlarında rahatsızlanan Hüseyin Elmalıpınar kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu kaldrıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HÜSEYIN ELMALIPINAR KIMDIR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Hüseyin Elmalıpınar, 51 yaşında vefat etti. Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol almıştır.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.

HÜSEYİN ELMALIPINAR'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hüseyin Elmalıpınar; Cumhuriyet, Deli Yürek, Gökten Düşen Hazine, Üvey Baba, Ekmek Teknesi, Aşk Mahkumu, Cennet Mahallesi, Karım ve Annem, Kayıp Cennet İnsanları, Melekler Adası, Acı Hayat, Arka Sokaklar, Eşref Saati, Gece Gündüz, İpsiz Recep, Kanal-i-zasyon, Çıngıraklı Top, Düşman Kardeşler, Vay Başıma Gelenler, Soğuk Ölüm, Cesur Yürek, Allah Diyen Kanepe, Parayı Bulduk, Canavar Gibi, Karımı Gördünüz mü?, Kayseri Aslanı Çin İşi ve Sinyalciler Son Akşam Yemeği gibi birçok yapımda rol aldı.

Hüseyin Elmalıpınar 2009'da Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı canlandırdı. 2005-2007 yılları arasında ise Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterine hayat verdi.