Magazin

İbi: Uzay Görevi Türkiye'de bir ilke imza attı! Öyle bir teknik kullanıldı ki...

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli animasyon film “İbi: Uzay Görevi”, Ankara'da gerçekleşen renkli bir gala ile izleyiciyle ilk buluşmasını yaptı. Türkiye'de ilk kez kullanılan 2.5D animasyon tekniğiyle hazırlanan film, küçük izleyicilerden büyük ilgi gördü. Senarist ve yönetmen Sinan Ölmez, filmin uzayda geçen macerasıyla çocuklara hem eğlence hem de güçlü bir mesaj sunacağını belirtirken, TRT yetkilileri tüm aileleri filme davet etti.

Haber Merkezi27 Kasım 2025 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
İbi: Uzay Görevi Türkiye'de bir ilke imza attı! Öyle bir teknik kullanıldı ki...
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen, TRT ve Koza Yayın A.Ş. ortak yapımı 'İbi: Uzay Görevi'nin filminin galası, Ankara'da gerçekleştirildi. Galaya İbi'nin yakın takipçileri çocuklar ve ailelerinin yanısıra TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, filmin senarist ve yönetmeni Sinan Ölmez, yapımcı Özgür Karaca ve Özgün Karaca katıldı.

"ÇOCUKLARIMIZI SİNEMA SALONLARINA DAVET EDİYORUZ"

28 Kasım Cuma günü vizyona girecek İBİ:UZAY GÖREVİ'nin galası renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Galaya katılan çocuklar İBİ'nin arkadaşlarıyla eğlenceli dakikalar geçirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, ilk film "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi" olduğunu anımsatarak, İbi'nin özel bir macerayla tekrar sinemalarda olduğunu söyledi. TRT ortak yapımlarının bu yılki altıncı animasyon filminin "İbi" olduğunu belirten Güven, "Hem çocuklarımızın pedagojik açıdan uygun içerikle buluşması hem de eğlenceli ve keyifli vakit geçirmeleri için tüm çocuklarımızı sinema salonlarına davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ KULLANILAN 2.5D TEKNİĞİ BÜYÜLEYECEK

İBİ:UZAY GÖREVİ'nin 2.5D animasyon tekniğiyle hazırlandığını açıklayan filmin senaristi ve yönetmeni Sinan Ölmez' de TRT Çocuk ekranlarında gösterilen İbi çizgi dizisinin iki boyutlu bir yapım olduğunu belirtti. Ölmez "Biz, İbi: Uzay Görevi'ni, Türkiye'de ilk defa kullanılan özel bir animasyon tekniği olan 2.5D animasyon tekniğiyle hazırladık." diye konuştu. Filmin içeriğinden de bahseden Ölmez, İbi ve arkadaşlarının uzayda geçirdikleri bir kaza sonucu bilinmeyen galaksiye sürüklendiklerini ve iki uzay ırkının başlamak üzere olan savaşını durdurmaya çalıştıklarını belirtti.

28 KASIM CUMA GÜNÜ VİZYONA GİRECEK

Yerli animasyonu çok önemsediklerini söyleyen, İbi'nin ekranda çocuklar tarafından beğenilen ve zevkle izlenen bir çizgi dizi olduğunu dile getiren yapımcı Özgür Karaca ise "Türkiye'nin her yerinde çocuklarımız, İbi ile bu filmde tekrar buluşacak." ifadesini kullandı.

Filmin kısaca konusu şöyle:

Barış, dostluk ve umut dolu uzay macerasıyla izleyicinin karşısına çıkacak İBİ ve arkadaşları yine 7'den 70'e herkesi heyecanlandıracak. Bu kez uzayda geçirdikleri beklenmedik bir kaza sonrası iki robot arasında çıkmak üzere olan büyük bir savaşın tam ortasına düşecek İBİ ve arkadaşları sinemaseverleri hem eğlenceli hem de duygu dolu anlar yaşatacak.

