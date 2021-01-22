İbo Show konuğu Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında?

22 Ocak 2021 Cuma 16:30 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 16:30

Ebru Yaşar, bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. İbrahim Tatlıses ile 15 yıldır küs olan şarkıcı, Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası gündeme gelen Ebru Yaşar'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses ile kuliste çekildiği videosunu paylaştı "Patron, yıllar sonra seni görmek... Sevgim, saygım, heyecanım ilk gün gibi, program montajımızı yaparken bir kare daha ekledik hatıralarımıza, iyi ki varsın" dedi. Peki Ebru Yaşar kaç yaşında? Ebru Yaşar evli mi? İşte şarkılarıyla gönülleri fetheden Ebru Yaşar'ın hayatı.

EBRU YAŞAR KİMDİR?

Ağrı kökenli memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu.

1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı ile büyük bir dinleyici kitlesi kazanan sanatçı, kendini Türk müzik piyasasında ispatladı.

2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

2008 tarihinde sanatcı İsmail YK ile düet yaptığı "Seni Seviyorum" adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır.

2011 Ebru Yaşar yeni albümü "Delidir" ile müzik dünyasına dönüş yaptı.

2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan "Cumartesi" isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü "Haddinden Fazla" çıkartmıştır.

EBRU YAŞAR EVLİ Mİ?

Ebru Yaşar 2015 yılında Necat Gülseven ile evlenmiştir.

EBRU YAŞAR'DAN İBRAHİM TATLISES PAYLAŞIMI

İbrahim Tatlıses'in saldırıya uğramasından 9 yıl sonra yeniden ekrana dönmesi ve İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri Ebru Yaşar olacak. Tatlıses ile 15 yıldır küs olan şarkıcı, eski patronuyla bir paylaşım yaptı.

Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses ile kuliste çekildiği videosunu paylaştı ve "Patron, yıllar sonra seni görmek... Sevgim, saygım, heyecanım ilk gün gibi, program montajımızı yaparken bir kare daha ekledik hatıralarımıza, iyi ki varsın" notunu düştü.