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Magazin

İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show yeni sezon ne zaman?

İbo Show programı 9 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon ekranlara geri döndü. Dizilerin ve show programlarının sezon finali yaparak tatile girmesiyle birlikte 'İbo Show yayından kaldırıldı mı? İbo Show yeni sezon ne zaman?' soruları gündeme geldi. İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show hakkında Star TV'den karar çıktı. İşte detaylar...

4 Ağustos 2022 Perşembe 11:19 - Güncelleme:
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İbo Show yeni sezon ne zaman? sorusunun cevabı, programı izleyenler tarafından merak edildi. İbrahim Tatlıses'in son zamanlarda magazin gündeminden düşmemesi nedeniyle İbo Show'un yayından kaldırıldığı iddiası gündeme geldi. Peki İbo Show yayından kaldırıldı mı? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

İBO SHOW YAYINDAN KALDIRILDI MI?

İbrahim Tatlıses uğradığı silahlı saldırı sonucu ekranlardan 9 yıl kadar bir süre uzak kalmıştı. Geçtiğimiz sezon başında yeniden başlayan İbo Show'un yeni sezonda yayınlanmayacağı iddia edildi. İbo Show'un neden yayından kaldırıldığı ise herkesi hayrete düşürdü.

İbo Show'un 9 yıl sonra ekranlara yeniden dönmesi İbrahim Tatlıses hayranlarını sevindirirken yeni sezon için Star TV'den şaşırtan bir karar çıktı.

İBO SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN?

Her Cumartesi birbirinden özel konuklarıyla izleyiciye müzik ziyafeti sunan İbo Show'un yeni sezonda ekranda olmayacağı iddia edildi.

İddialara göre İbo Show gelecek sezonda artık ekranlarda olmayacak.

İBO SHOW NEDEN KALDIRILDI?

Son zamanlarda hakkında çarpıcı iddiaların magazin gündeminde yer aldığı İbrahim Tatlıses için Star TV'den yayını kaldırma kararı çıktı. İddialara göre İbo Show'un yayından kaldırılma nedeni Tatlıses'in eski eşi hakkında kullandığı sözler. Yapım şirketi ve İbrahim Tatlıses'ten henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

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