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İbo Show'un bu hafta konukları kimler? 30 Ocak 2021 İbo Show konukları

İbo Show, her hafta olduğu gibi Cumartesi akşamı Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan 11. bölümünde konuk olacak sanatçılar belli oldu. Oyuncu, şarkıcı ve sanat camiasından ünlülerin yer alacağı 30 Ocak 2021 İbo Show konukları izleyenler tarafından merak ediliyor. Eğlencenin tavan yapacağı gecede süroriz isimler olacak. Peki İbo Show'un bu hafta konukları kimler? İşte İbrahim Tatlıses'in sunumuyla İbo Show 11. bölüm fragmanı

29 Ocak 2021 Cuma 15:56 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 15:56
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İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Birbirinden ünlü isimlerin katılım sağlayacağı ‘İbo Show', her cumartesi olduğu gibi bu hafta da saat 20.00'de Star'da izleyicisiyle buluşacak. Star TV ekranlarında usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 9 yıl aradan sonra yeniden seyircisiyle buluşan programının 11. bölüm tanıtımı da yayınlandı. Peki İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı 30 Ocak 2021 İbo Show konukları...

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un 30 Ocak 2021 akşamı ekranlara gelecek olan 11. bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar ve oyuncular yer alacak. Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün konukları ise Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem olacak.

İBO SHOW 30 OCAK 2021 FRAGMANI


Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, keyif dolu bir gece yaşanacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, müzik ve muhabbetle dolu bir gece izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’un bu hafta konukları arasında yer alan Muazzez Ersoy ve Bülent Serttaş şarkılarıyla izleyenleri eğlendirecek. Oyunculardan Ali Sunal ve Doğa Rutkay ise hoş sohbetleriyle izleyenleri gülümsetecek.

‘İbo Show’, her hafta Cumartesi akşamı çok özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. 

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.

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