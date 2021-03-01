01 Mart 2021 Pazartesi 10:12 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 10:12

İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra yeniden evlenme iddiası ile gündeme geldi. . İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırdığı iddia adildi. İbrahim Tatlıses ile adı anılan Gülçin Karakaya'nın kim olduğu ise merak ediliyor. İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu idia edilen Gülçin Karakaya 26 yaşında. Peki İbrahim Tatlıses evleniyor mu? İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir?

İBRAHİM TATLISES EVLENİYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile fotoğrafını kalp emojisi ile paylaşan Gülçin Karakaya (25)'nın, İbrahim Tatlıses (68) ile evleniyor iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Gülçin Karakaya'nın ailesinin "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yaptığı da ortaya atılan iddialar arasında.

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün'ün köşesinde "İbrahim Tatlıses evleniyor" başlıklı yazına göre; İbrahim Tatlıses, kendisinden 44 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlenmeyi düşünüyor.

Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Gülçin Karakaya(25)' ve İbrahim Tatlıses(68) çiftinin ilişkileri için yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'ten beklediği evlilik teklifini aldı. Ve 'evet' cevabını verdi.

Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı. Karakaya, Tatlıses'ten beklediği evlilik teklifini aldı ve 'Evet' cevabını verdi. İkili, şimdi nikah için hazırlıklara başladı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile olan yakınlığı da dikkatlerden kaçmadı. Karakaya, sosyal medya hesabından Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikte karesini yayınladı.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi olarak lanse edilmesinin ardından merak edilen isim oldu.

İbrahim Tatlıses aradığı aşkı 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.