21 Şubat 2021 Pazar 12:38 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 12:38

9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelmeye başlayan İbo Show'un bu haftaki bölümüne İbrahim Tatlıses'in yeni imajı damga vurdu. İbrahim Tatlıses'in yeni halinin farklı olması sonucu, botox ve saç ektirme işlemi yaptırdığı iddiaları ortaya atıldı. Ünlü şarkıcı bu iddialara Sosyal medya hesabından yanıt verdi. Peki İbrahim Tatlıses saç mı ektirdi? İşte Tatlıses'in o açıklaması ve yeni hali

İBRAHİM TATLISES SAÇ MI EKTİRDİ?

İbrahim Tatlıses'in saçları ve yüzündeki değişim dikkat çekti.

Uğradığı silahlı saldırı nedeniyle uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses'in değişimi, saç ektirdiği iddialarını beraberinde getirdi. İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddialara ortaya atıldı.

Saçındaki açıklığın yok olduğu görülen ünlü sanatçı, estetik iddialarına cevap verdi.

ESTETİK İDDİALARINA SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ!

Ünlü sanatçı estetik haberlerini yalanladı. Estetik ve saç ektirme işlemi yaptırmadığını söyleyen sanatçı, saçı için boya sonucu bu hali aldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tatlıses, değişen görüntüsünü böyle açıkladı:

Ne botoks ne saç ektirme...Hepsi uydurma...Ben şimdiye kadar neydiysem yine oyum.

Merak etmeyin İbo sizin bildiğiniz İbo'nuz değişmez.

Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur.