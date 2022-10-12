Dilan Çıtak, Levent Dörter ile evlendi. Nikaha ünlü camiasından birçok isim katıldı. Tatlıses ile Dörter'in şahitleri ise Tan Taşçı, Erhan Bayrak ile Polat Yağcı oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter hakkında araştırmalar hız kazandı. Levent Dörter kimdir, ne iş yapar? İşte düğüne dair detaylar...

DÜĞÜNE İBRAHİM TATLISES DAMGASI!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile dünyaevine girdi.

Nikah memurunun Dilan'a 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusu üzerine İbrahim Tatlıses kızının yerine 'hayır' diye bağırdı. Davetliler kahkahaya boğuldu.

LEVENT DÖRTER KİMDİR?

Levent Dörter, 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara'da geçti. Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Müziğe olan tutkusu sayesinde Üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti.

Dörter, 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan şarkılar ile büyük ses getiren Levent Dörter Birçok sanatçı düet çalışmaları da gerçekleştirdi. İlk albümü itibari ile pop müziğinde en çok dinlenen sanatçılar arasına girdi.

"Öpmek Lazım" ve "Hoşçakal" gibi albümleri yayınlayan sanatçı, Bu albümlerde hit olan birçok şarkı yanı sıra 2015 yılında yayınladığı "HADİ" (Single) çalışması Türkiye' de en çok dinlenen şarkı ve en çok izlenen klip ünvanlarını almayı başardı.