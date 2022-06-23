Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş başrol oyuncuları arasında yer alan Ceren Benderlioğlu'nun hayatı izleyiciler tarafından merak edildi. Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı Çakırbeyli karakterini canlandıran oyuncu, İçimizdeki Ateş dizisinde Tülin rolüne hayat verecek. Peki Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç doğumlu, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte Ceren Benderlioğlu hakkında merak edilenler...

CEREN BENDERLIOĞLU KIMDIR, KAÇ DOĞUMLU?

Ceren Şekerci, 1983 yılında Kadıköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken tanıştığı Tümay Özokur sayesinde oyunculuk serüveni başladı.

Ceren Benderlioğlu, Hem okudu hem küçük dizilerde oynadı. Aynı zamanda Tümay Özokur Cast Ajansı'nda 5 seneye yaklaşık bir süre Cast Direktörlüğü yaptı.

Ceren Benderlioğlu, 2007'de Devrim Saltoğlu ile evlendi. Ancak çift, anlaşamadıkları için kısa sürede evliliklerini noktalama kararı aldı.

2010 yılında Emir Benderlioğlu ile evlendi. Evlendikten 3 yıl sonra Nur adında bir kızları dünyaya geldi.

CEREN BENDERLIOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ceren Benderlioğlu 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizide Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya Akkoyun, Hasan Kaçan, Sermin Hürmeriç ile birlikte oynadı.

2005 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı, yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı Senarist Nuran Devres'in yazdığı "Savcının Karısı" adlı dizide rol aldı.

2005 yılında Tomris Giritlioğlu'nun "Kırık Kanatlar" adlı dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Cansel Elçin, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Saygın Soysal, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide Seval karakterini canlandırırken, Timur Acar, Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Selahattin Taşdöğen, Cengiz Küçükayvaz ile beraber rol aldı.

Daha önce 2015 Eylül ayında ekrana gelmesi planlanan ancak yayın tarihi 2015 Ekim ayına ertelenen Çiçek dizisi iptal edildi. Başrollerini Sedef Avcı, Engin Hepileri, Başak Daşman ve Nisa Melis Telli gibi isimlerin paylaştığı Çiçek dizisi başlamadan bitmiş oldu. İlk bölümleri çekilmiş olan dizide diğer rollerde Ceren Şekerci (Sevgi), Emir Benderlioğlu (Rıfat), Leyla Göksun (Elif), Bülent Şakrak(Zafer), Barış Hayta (Fatih), Kaan Ürkmez (Ozan), Meriç Başaran (İlknur anne), Murat Serezli (Fikret), Ege Kökenli (Defne), Tevfik Yapıcı (Dede) ve Fatma Karanfil (Nine) yer alıyordu.

CEREN BENDERLIOĞLU FILMLERI VE DIZILERI

2016 - Kızkaçıran (Gül) (Sinema Filmi)

2014 - Çiçek (TV Dizisi)

2014 - Kertenkele (Seval) (TV Dizisi)

2011 - Sudan Sebepler (TV Dizisi)

2011 - Hop Dedik: Deli Dumrul (Zeynep) (Sinema Filmi)

2010 - Geniş Aile (Aslı) 2. Sezon (TV Dizisi)

2009 - Kanal-İ-zasyon (Asistan Burçin) (Sinema Filmi)

2009 - Cam Kırıkları (Yasemin ) (TV Dizisi)

2009 - Ayrılık (2) (TV Dizisi) 2009

2009 - Melekler Korusun Sezon (Aslı Hanım) (TV Dizisi)

2008 - Kollama (Ayça) (TV Dizisi)

2010 - Adanalı 3. Sezon (Olcay) (TV Dizisi)

2007 - Parmaklıklar Ardında (Derya Mutlu) (TV Dizisi)

2007 - Kelebek Çıkmazı (Esra) (TV Dizisi)

2007 - Hayat Apartmanı (Figen) (TV Dizisi)

2007 - Bez Bebek (Paridan) (TV Dizisi)

2006 - Kızlar Yurdu (Şehnaz) (TV Dizisi)

2006 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Üç Kadın (Emel) (TV Dizisi)

2005 - Savcının Karısı (Yeşim) (TV Dizisi)

2005 - Kırık Kanatlar (Leyla) (TV Dizisi)

2005 - Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Çamaşırcı) (Sinema Filmi)

2005 - Güz Yangını (Dila'nın Gençliği) (TV Dizisi)

2004 - Çemberimde Gül Oya (Hemşire ) (TV Dizisi)

2004 - Yol Palas Cinayeti (Akkız)(TV Filmi)

2004 - Sayın Bakanım (TV Dizisi)

2004 - Sahildeki Güneş Bahçesi (TV Filmi)

2004 - 2007 - Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2004 - Bütün Çocuklarım (TV Dizisi)

2004 - Aşkın Mucizeleri (TV Dizisi)

2003 - Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)

2002 - 2004 - Kuzenlerim (Nevzat) (TV Dizisi)

2002 - Gülbeyaz (Beyaz Nine) (TV Dizisi)

2002 - Ekmek Teknesi (TV Dizisi)

2002 - Aslı ile Kerem (TV Dizisi)