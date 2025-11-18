İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2025 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3409
  • EURO
    49,1652
  • ALTIN
    5456.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • İdo Tatlıses isyan etti! İkizlerini ameliyat yapan doktora hesap sordu...
Magazin

İdo Tatlıses isyan etti! İkizlerini ameliyat yapan doktora hesap sordu...

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evliliğinden dünyaya gelen ikizlerini ameliyat eden doktora tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde gözlerinden rahatsızlıksan dolayı operasyon masasına yatan ve herhangi bir sonuç alınmamasının ardından video paylaşan İdo Tatlıses, sözleriyle dikkat çekti.

MUHSİNE MERVE SAMIT18 Kasım 2025 Salı 07:21 - Güncelleme:
İdo Tatlıses isyan etti! İkizlerini ameliyat yapan doktora hesap sordu...
ABONE OL

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında gerçekleştirilen görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti mutlu evliliklerini 2024 yılının Ocak ayında ikizleri ile taçlandırdı. Çift, ikizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir ismini verdi.

Çift, ikizlerinin yaşadığı sağlık sorunları ile uzunca bir süre mücadele etti ve gelen iyi haberler sonrasında da yüreklere su serpmişlerdi. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan Şefkatli, ikizlerinin akan göz problemi olduğunu duyurmuştu. Minik oğullarının ameliyat olmasının ardından İdo Tatlıses, açıklamada bulundu.

Tatlıses, oğullarını ameliyat eden doktora adeta ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İdo Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

En çok canımı sıkan bir durum oldu bu. 50 yere falan sorun. Bizim çocuk operasyon geçirdi gözlerinden ve bize doktor dedi ki 'bu kesin bir çözüm, bu konuyu kapatmış olacağız'. Biz de operasyona 'tamam dedik'. Çocuk operasyon olduktan sonra değişmedi, biz de 'hocam devam ediyor akıntı', doktor da 'geçmeyebilir tüp takmamız lazım' dedi. Baştan deseydin hocam! Biz de yaptırmazdık. Narkoz aldılar nasıl olacak doktor?
  • ido tatlıses video paylaşımı
  • doktor eleştirisi
  • ameliyat tepkisi

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.