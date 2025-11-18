Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında gerçekleştirilen görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti mutlu evliliklerini 2024 yılının Ocak ayında ikizleri ile taçlandırdı. Çift, ikizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir ismini verdi.

Çift, ikizlerinin yaşadığı sağlık sorunları ile uzunca bir süre mücadele etti ve gelen iyi haberler sonrasında da yüreklere su serpmişlerdi. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan Şefkatli, ikizlerinin akan göz problemi olduğunu duyurmuştu. Minik oğullarının ameliyat olmasının ardından İdo Tatlıses, açıklamada bulundu.

Tatlıses, oğullarını ameliyat eden doktora adeta ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İdo Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

En çok canımı sıkan bir durum oldu bu. 50 yere falan sorun. Bizim çocuk operasyon geçirdi gözlerinden ve bize doktor dedi ki 'bu kesin bir çözüm, bu konuyu kapatmış olacağız'. Biz de operasyona 'tamam dedik'. Çocuk operasyon olduktan sonra değişmedi, biz de 'hocam devam ediyor akıntı', doktor da 'geçmeyebilir tüp takmamız lazım' dedi. Baştan deseydin hocam! Biz de yaptırmazdık. Narkoz aldılar nasıl olacak doktor?