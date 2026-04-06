6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Magazin

İfade vermişti! Gülben Ergen'den ilk açıklama: Bir annenin çağrısıyla paylaştım

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. Ergen, adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bir annenin çağrısı üzerine sosyal medyada paylaşım yaptığını dile getirdi.

6 Nisan 2026 Pazartesi 15:48
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Ergen, öğle saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık bir saat ifade veren Ergen, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

"BİR ANNENİN ÇAĞRISIYLA PAYLAŞTIM"

Ergen, adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bir annenin çağrısı üzerine sosyal medyada paylaşım yaptığını dile getirdi.

Annenin daveti üzerine ramazan ayında evine gittiğini, anne ile çocuğunun hayatını kaybettiğini, bu konuda ifade verdiğini, yaşadıklarını ve gördüklerini detaylı olarak savcıya anlattığını, çocuklar ve kadınlarla ilgili duyarlılığının bitmeyeceğini söyledi.

