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İhanet ve strateji! Mehmed: Fetihler Sultanı'nda dengeler değişiyor

TRT 1'in iddialı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 36. bölümüyle 25 Şubat Salı günü izleyiciyle buluşuyor. Sultan Mehmed, büyük taarruz öncesi iç ve dış dengeleri korumaya çalışırken, Osmanlı ve Bizans arasında gerilim doruğa ulaşıyor. Mehmed'in surları aşmak için geliştirdiği stratejiler ve Bizans cephesindeki kritik gelişmeler, Konstantiniyye'nin kaderini belirleyecek.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
İhanet ve strateji! Mehmed: Fetihler Sultanı'nda dengeler değişiyor
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TRT 1 ekranlarının geçtiğimiz sezona damgasını vuran iddialı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı otuz altıncı bölümüyle 25 Şubat Salı (yarın) günü ekranlara gelecek.

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 36. bölümde neler olacak?

Mehmed, ordusunu büyük taarruza hazırlarken, iç ve dış dengeler giderek hassaslaşıyor. Mehmed, Çandarlı, Zağanos ve Akşemseddin arasında ince bir denge kurmak zorunda. Toplanacak divanda alınacak kararlar, ordunun motivasyonunu nasıl etkileyecek?

Öte yandan, Mehmed'in surları aşmak için geliştirdiği su kanalı ve lağımcı stratejisi, Çandarlı'yı endişelendiriyor. Mehmed ve komutanları, büyük saldırı öncesinde son hazırlıkları tamamlarken, ordu içinde yeni bir manevi güç beliriyor. Karargâha gelen dervişler ve manevi önderler, askerlerin fetih coşkusunu artırırken, Mehmed'in Akşemseddin ile yapacağı istişare büyük bir merak konusu.

Bizans cephesinde ise Francesco, büyük bir ikilem içinde. Kardeşinin ölümü sonrası öfkesi katlanırken, Konstantinos'un kendisine sunduğu teklif onu hangi yöne çekecek? Türklerle geçmişte kurduğu bağları hiçe sayarak Bizans saflarında mı yer alacak? Demetrios'un Mehmed'e ulaştıracağı istihbarat dengeleri nasıl değiştirecek?

Fetih için geri sayım başlarken, sur kapılarının önünde Sultan Mehmed'in ordusu son emrini beklemekte. Osmanlı ile Bizans askerleri arasında destansı bir çarpışmanın soğuk rüzgarları esmektedir.

Aksiyon, ihanet ve strateji dolu bu bölümde, Mehmed'in aldığı kararlar Konstantiniyye'nin kaderini belirleyecek.

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