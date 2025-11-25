İSTANBUL 16°C / 10°C
Magazin

İlk bölüm 28 milyonu geçti: Taşacak Bu Deniz hem ekranda hem dijitalde rekor kırdı!

Taşacak Bu Deniz dizisi reytinglerde olduğu gibi dijital platformlarda da zirveye yerleşti. Dizi, YouTube'de çok kısa bir süre içerisinde 1 milyon aboneye ulaşmayı başardı.

25 Kasım 2025 Salı 16:58
İlk bölüm 28 milyonu geçti: Taşacak Bu Deniz hem ekranda hem dijitalde rekor kırdı!
TRT1'in yeni sezon dizilerinden "Taşacak Bu Deniz", YouTube'da önemli bir eşiği daha geride bırakarak kısa sürede 1 milyon aboneyi elde etti.

Yapım yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de geniş bir izleyici kitlesi oluştururken, bölümler YouTube'da dünyanın dört bir yanından gelen yorumlarla uluslararası çapta ilgi görmeye başladı.

Dizinin YouTube'daki performansı da yükselişini sürdürüyor. İlk bölüm 28 milyon izlenmeyi aşarken, özellikle 7. bölümün ikinci fragmanı tüm platformlarda toplam 30 milyon görüntülenmeyi geçerek önemli bir rekora ulaştı.

