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İlk kez Türkiye'de... Jazzmeia Horn İstanbul'da konser verdi!

ABD'li müzisyen Jazzmeia Horn, 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında İstanbul'da konser verdi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 16:14 - Güncelleme:
İlk kez Türkiye'de... Jazzmeia Horn İstanbul'da konser verdi!
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Türkiye'de güzel karşılandığını belirten sanatçı, "Bu benim Türkiye'ye ilk gelişim, Türk kültürünü tam olarak özümsemek için fırsatım olmadı ama şu ana kadar deneyimlediğim kadarıyla herkes iyi görünüyor" dedi.

Son albümü "Messages"dan eserlerin de arasında yer aldığı "Free Your Mind", "Submit to the Unknown", "Don't Forget Your Love" gibi şarkıların konser repertuvarında yer aldığını dile getiren müzisyen, şunları kaydetti:

"Şarkıların çoğu sevgi ve insanın kendisine iyi bakmasıyla ilgili. Ben bir anneyim, bu yüzden bazen kendime özen göstermem biraz zor olabiliyor. Müzisyen olmak, seyahat etmek ve tüm bu şeyleri bir arada yapmak zor, bu mesajı müziğime de koymaya çalıştım. Kendinizi ve içinizdeki sevgiyi unutmamak bence çok önemli. Aklımdaki her şey olumlu, bu nedenle çok umutluyum. Her şeyin gerçekten yolunda gitmesini umuyorum ve bu konuda çok heyecanlıyım."
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