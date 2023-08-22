İpek Açar hamile mi? sorusu ve hayatı hakkında bilgiler magazin haberlerinde çıkan iddialar nedeniyle merak edildi.Merhum sanatçı Kayahan'ın eski eşi olan İpek Açar, 2019 yılında yine kendisi gibi müzisyen olan Alper Körmürcü ile dünyaevine girdi. Sağlık sorunları nedeniyle çocuğu olmadığını söyleyen Açar'ın bebek beklediği ortaya çıktı. Peki İpek Açar Kömürcü kimdir, kaç yaşında? İpek Açar'ın kaç çocuğu var?

İPEK AÇAR KÖMÜRCÜ KİMDİR?



İpek Açar, 7 Şubat 1976'da Ankara'da dünyaya geldi. Kayahan'ın ilk olarak solisti ve sonra eşi olarak tanınan İpek Acar 1976 doğumlu ve Kadıköy Anadolu lisesi mezunudur.

Çocukluk dönemini Ankara'da geçiren İpek Açar, 5 yaşlarındayken müzik ile ilgilenmeye başladı. İlk öğrenimine devam ederken diğer yandan da müzik eğitimi aldı. 11 yaşında da TAÇSAV'ın müzik yarışmasında birincilik aldı.

Orta ve lise öğreniminin ardından ise Berklee College Of Music Singer-Songwriter Bölümünü tamamladı. Hem opera hem de ses eğitimi aldı ve 1993 yılında Hürriyet Gazetesi ve Raks firması tarafından düzenlenen yarışmada birincilik elde etti.

1995'te Kayahan'ın albümlerinin yardımcı prodüktörlüğünü ve vokalistlikliğini yaptı. 2003'te ilk albümünü, 'Kayahan Şarkıları' ismi ile piyasaya sürdü. Ayrıca çok sayıda beste ve söz yazarlığı yaptı.

İPEK AÇAR HAMİLE Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?



İpek Açar 1999'da ünlü sanatçı Kayahan ile evlendi. Çiftin Aslı Gönül isminde bir kızı oldu. Bu evlilik 2015'te, Kayahan'ın ölümü ile sona erdi.

2019'da ise ünlü besteci ve söz yazarı Alper Kömürcü ile evlendi.

47 yaşındaki müzisyen, şimdilerde bir bebek bekliyor.

İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu. Sağlık sorunlarından dolayı yeniden çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar'ın bebek beklediği ortaya çıktı.

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" diyen ve 3 yıl önce çocuk sahibi olmak için başvuru yapan İpek Açar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzden bir kez daha çocuk sahibi olamam" diyen Açar, eşi Alper Kömürcü ile 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdu. 3 yıldır prodesürlerin tamamlanmasını bekleyen çift aldığı bebek müjdesiyle şaşkına döndü. Birkaç ay önce Bodrum'a yerleşen ve sadece işleri için İstanbul'a gelen 45 yaşındaki sanatçı hamile olduğunu öğrendi. Büyük bir mutluluk yaşayan çift, hamilelik sürecini gözlerden uzak şekilde geçirmek istiyor. Çift aldıkları güzel haberin ardından evlatlık başvurusunu geri çekmedi.

İpek Açar ile Kayahan'ın, Aslı Gönül isimli bir kız çocuğu bulunuyor. 22 yıl evli kalan çiftin mutluluğu Kayahan'ın 2015 yılında yaşamını yitirmesiyle son buldu.

İpek Açar'ın merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı var.



ALPER KÖMÜRCÜ KAÇ YAŞINDA?

Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara'da doğdu. 43 yaşındaki müzisyen 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nü kazandı.

1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne burslu olarak kabul edildi. Alper Kömürcü, 2005 yılında Emrehan Halıcı'nın kurmuş olduğu Halıcı Bilişim Şirketi'nin düzenlediği "Bilgisayarla Beste Yarışması"nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.liği kazandı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı.

Müzik sektörünün önde gelen prodüktörlerinden İskender Paydaş'ın ve Cihan Sezer'in asistanlığını yaptı. Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. Show Tv ve Plato Yapım'ın ortak projesi M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerini kazandı. 2014'ün Mart ayında ilk solo albümü MAT'ı çıkarttı.