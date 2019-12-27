İrem Derici: ‘Şizofren’i oynamak istiyorum 

27.12.2019 03:10 - Güncelleme: 27.12.2019 03:10

İki gün boyunca hem gündüz hem gece sahneleri olan İrem Derici, gündüz çekimleri Akyaka’daydı. Gece sahnelerinde soğuk havaya rağmen yüksek enerjisiyle ve şarkılarıyla tüm ekibin ve Yeşilyurt sakinlerinin içini ısıttı. Oyunculuğu sevdiğini fakat bu zamana kadar yer aldığı benzer projelerde hep kendisini oynadığını belirten sanatçı uç karakterlerde bir rol istediğini, mesela şizofreni oynamak istediğini söyleyerek Staff Film yapımcısı Eyüp Üstün’e seslendi. Derici ayrıca “Eskiden ünlüleri site reklamında oynatıp hem para verirler üstüne de ev verirlerdi. Burada öyle bir teklifte bulundular mı? Hayır. Yol paramı verdiler geldim. İnsan bir ev alır bana buradan.” diyerek espri yaptı. Derici, güzel bir proje olursa beyazperdede yer almak istediğini söyledi.