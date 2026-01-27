İskender gerçeği itiraf etti, Cennet Ana yıkıldı… İşte Cennetin Çocukları'nda yaşananlar!

TRT 1'in yönetmenliğini Soner Caner'in yaptığı, senaryosunu Ali Kara'nın kaleme aldığı dizisi Cennetin Çocukları, 19. bölümüyle ekrana geldi.

Peki Cennetin Çocukları'nın dün akşam yayınlanan bölümünde neler oldu?

Jandarmaların ziyaretinin ardından İskender, herkese Kamil olmadığını itiraf etti. Aldığı haberle yıkılan Cennet Ana, İskender'le yaşadığı anları düşünerek parçaları birleştirdi. Büyük bir yalanın ortasında kaldığını anlayan Cennet Ana, Kamil'i kaybetmenin üzüntüsüyle fenalaştı. Olanlara tanıklık eden Baytar Ahmet, gerçeği saklayan Adem'e de tepki gösterdi. Adem, İskender'in yaşadığı acıları bildiğini ve geçmişte yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğuna inandığını söyleyerek ona destek oldu.

ŞÜKRAN'DAN İSKENDER'E BEKLENMEDİK HAMLE...

İskender, Cennet'in tedavisi için eve gelen Gönül'e yaşananları anlattı. Gönül, bu süreçte İskender'in en büyük destekçisi oldu. İskender'in Kamil olmadığı ve Kamil'in öldüğü haberi kasabaya kısa sürede yayıldı. Haberi alan Şükran, onun aslında tüm mal varlıklarını ellerinden alan Büyük İskender olduğunu öğrenince İskender'e saldırdı. Ailesinden uzak durmasını söyleyen Şükran'ın, her şeyi bilen Gönül'e tepkisi de sert oldu. Öfkesine yenik düşen Şükran, jandarma komutanlığına giderek İskender'den şikayetçi oldu.

KAMİL YAŞIYOR OLABİLİR Mİ?

Cennet Ana, ailesiyle birlikte Kamil'in cenazesini teslim almak için Çanakkale'ye gitti. Ancak kimlik tespiti sırasında cenazenin Kamil'e ait olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişmeyle Cennet Ana'nın Kamil'e kavuşması için yeniden bir umut ışığı doğdu. Kasabaya döndüklerinde ise Cennet Ana'nın evinin kapıları artık İskender'e kapanmıştı. Cennet Ana'nın evine, yıllar önce öldü sanılan bebeğinin mezarının kontrol edilmesi için bir sosyal hizmetler görevlisi geldi. Mezar açılıp boş olduğu ortaya çıkınca Cennet Ana bir şok daha yaşadı.

CENNET ANA'DAN ŞEREF'E GÖZDAĞI...

Cennet Ana, kundaktaki bebeğini başkasına veren Şeref'in karşısına dikilip hesap sordu. Şeref ise suçlamaları inkâr ederek Cennet Ana'yı ikna etmeye çalıştı. Ancak Cennet Ana, ona yaptıklarının bedelini ödeteceğini söyledi.

KUZENLERDEN İSKENDER'E DESTEK...

İskender, jandarmanın peşinde olduğunu öğrenince Arif'e ulaşmaya çalıştı. Arif'in yokluğunda İskender'in saklanmasına Sarı Dayı yardım etti. Kendisine yöneltilen iddialar nedeniyle açığa alınan Arif ise kasabaya döndü. Arif, otele yerleşip Yasemin, Nilüfer ve Menekşe'ye İskender'le olan dostluklarından söz etti. Yaşadığı onca zorluğa rağmen İskender'in kalbindeki iyiliği koruduğunu anlayan kızlar, gösterdikleri tepkiden dolayı pişman oldu. İskender'in yerini öğrenen Arif ve kuzenler, Sarı Dayı'nın kuşhanesine gitti. O sırada İskender, Sarı Dayı'nın yardımıyla kuşhaneye baskın yapan jandarmadan kaçmayı başardı. İskender'in peşinden giden kuzenler ise ondan özür diledi.

CENNET ANA, İSKENDER'LE YÜZLEŞTİ...

İskender, başka çaresi kalmadığını düşünerek kasabayı terk etmeye karar verdi. Kaçmanın çözüm olmadığını düşünen Gönül ise İskender'i teslim olması konusunda ikna etti. Komutanlığa gireceği sırada Cennet Ana, İskender'in karşısına dikildi ve Kamil'i kaybetmenin suçlusu olarak gördüğü İskender'e ağır sözler söyledi.