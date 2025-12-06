İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • İskender köşeye sıkışıyor! Cennetin Çocukları'nda büyük yüzleşme
Magazin

İskender köşeye sıkışıyor! Cennetin Çocukları'nda büyük yüzleşme

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, 13. bölümünde gerilimi zirveye taşıyor. Gönül'ün büyük sırrı öğrenip İskender'i terk etmesi dengeleri alt üst ederken, Reşat'ın İskender'in yaşadığını fark etmesi kasabayı savaş alanına çevirmek üzere. Hem ihanete uğramanın acısıyla sarsılan Gönül'ün vereceği kararlar hem de İskender'in sevdiklerini korumak için vereceği mücadele yeni bölümde nefesleri kesecek.

Haber Merkezi6 Aralık 2025 Cumartesi 13:44 - Güncelleme:
İskender köşeye sıkışıyor! Cennetin Çocukları'nda büyük yüzleşme
ABONE OL

TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları, on üçüncü bölümüyle ekrana gelecek.

Cennetin Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak:

Gönül, gerçekleri öğrenmiş ve İskender'i terk etmiştir. Peki hayalleri birer birer yıkılan İskender, ayakta kalabilecek midir?

Kandırılmış ve aşkı tarafından ihanete uğramış gibi hisseden Gönül, bu acıya nasıl dayanacaktır? Cennet'e gerçekleri söyleyecek midir?

İskender için her şey yeterince zorken, üzerine bir de Reşat'ın onun hâlâ yaşadığını öğrenmesi eklenir. Savaş İskender'in kapısına; kasabasına dayanmıştır. Reşat beraberinde bir ordu ile onun karşısına çıkmaya hazırlanırken İskender sevdiklerini koruyabilecek midir?

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.