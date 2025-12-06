İskender köşeye sıkışıyor! Cennetin Çocukları'nda büyük yüzleşme

TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları, on üçüncü bölümüyle ekrana gelecek.

Cennetin Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak:

Gönül, gerçekleri öğrenmiş ve İskender'i terk etmiştir. Peki hayalleri birer birer yıkılan İskender, ayakta kalabilecek midir?

Kandırılmış ve aşkı tarafından ihanete uğramış gibi hisseden Gönül, bu acıya nasıl dayanacaktır? Cennet'e gerçekleri söyleyecek midir?

İskender için her şey yeterince zorken, üzerine bir de Reşat'ın onun hâlâ yaşadığını öğrenmesi eklenir. Savaş İskender'in kapısına; kasabasına dayanmıştır. Reşat beraberinde bir ordu ile onun karşısına çıkmaya hazırlanırken İskender sevdiklerini koruyabilecek midir?